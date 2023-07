Lanzenkirchen siegt zu zehnt

Die Heimischen starteten gut, kamen in der Anfangsviertelstunde zu der ein oder anderen Möglichkeit. In der 13. Minute erzielte Lanzenkirchen dennoch den ersten Treffer und war in weiterer Folge die Spielbestimmende Mannschaft. Nach knapp einer halben Stunde war das Spiel für Lanzenkirchens Marco Schmidt zu Ende. Der Schiedsrichter zeigte ihm für einen Tritt die Rote Karte. Trotz Unterzahl hielt die Leuchtmann-Elf die Null und legte nach der Pause noch nach. Am Ende ein 2:0-Auswärtssieg gegen Krumbachs Geyer-Elf.