Sollenau mit 8:1-Kantersieg

Gegen Neufeld (2. burgenländische Klasse Nord) hatte Sollenau am Freitagabend leichtes Spiel. Die Mannschaft von Neo-Trainer Christian Wolf setzte sich deutlich mit 8:1 durch. Unter den Torschützen war auch Neuzugang Ezekiel Olaiya. Der Offensivmann schnürte einen Dreierpack. Unter besonderer Beobachtung stand Santiago Lopez Rubio. Der Kolumbianer, der bisher beim Wiener Oberligisten Rennweg kickte, war als Testpilot dabei. Als fix vermeldeten die Zebras im Rahmen des Testspiels die Verpflichtung von Nikola Bjelovuk, den Wolf noch aus gemeinsamen Tagen in Laxenburg (2. Klasse Ost-Mitte) kennt. In Bestbesetzung traten die Zebras aber keineswegs auf. Aufgrund der zahlreichen Urlauber half Zeugwart Günther Karasek, wie schon gegen Blumau, in der Verteidigung aus.