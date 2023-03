1. Klasse Süd: Das Traumcomeback des Derbyhelden

Mit einem Teilabriss des Syndesmosebandes endete der Herbst für Scheiblingkirchen KM II-Stürmer Christoph Kremsl schmerzhaft. Doch zumindest der Zeitpunkt der Verletzung war einigermaßen günstig. Denn beim Frühjahresauftakt gegen Pitten stand der 23-Jährige wieder am Platz – wenn auch „nur“ als Einwechselspieler. Das macht die Story aber nur noch kitschiger. Sechs Minuten hatte er in den Beinen, als ihn Stefan Holzinger und Dominik Altrichter perfekt in Szene setzten. Kremsl versenkte den Ball trocken im langen Eck. „Ich habe dann gleich ziemlich ausgelassen gejubelt. Das mache ich normalerweise nicht. Daran hat man schon gesehen, was mir der Treffer bedeutet.“

Derbysieg bringt Platz zwei

Das 1:0 blieb das Goldtor. „Gegen Pitten ist es eine Prestigegeschichte. Da ist die Motivation noch ein Stück größer als sonst. Einerseits, weil es der Nachbarort ist, andererseits weil wir im Herbst 1:2 verloren haben. Dafür wollten wir uns unbedingt revanchieren. Das Hinspiel haben wir vor der Partie auch noch einmal angesprochen“, die Kirsche auf Derbysieger-Torte: Scheiblingkirchen verbessert sich auf Platz zwei, ist nun der erste Jäger von Berndorf, auch wenn die Kruppstädter schon um neun Punkte enteilt sind: „Wir wollen Zweiter werden. Das ist sicher unser Ziel und so nah wie möglich an Berndorf herankommen, ob dann ich oder wer anderer die Tore macht, ist egal. Die Mannschaft steht über allem.“