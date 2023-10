Fohlen aus eigenem Stall

Auf einen holprigen Saisonstart folgte eine furiose Aufholjagd. Vier der letzten fünf Spiele konnte Scheiblingkirchen II gewinnen, dabei wurden unter anderem Titelfavorit Oberwaltersdorf und Grimmenstein in die Schranken gewiesen.

Als Letztes musste Neunkirchen an die Qualitäten der Youngster-Truppe anerkennen, Alle 15 eingesetzten Scheiblingkirchen-Spieler stammen aus dem eigenen Nachwuchs. „Wir sind für eine gute Jugendarbeit bekannt. Jetzt haben wir zum Beispiel Nico Kirner, der gerade einmal 15 Jahre alt ist im Team“, meint Deniz Maktav, der selbst vor wenigen Monaten eine ähnliche Entwicklung machte. Der 18-Jährige stand auch diese Woche im Mittelpunkt , erzielte das wichtige 1:0: „Es war ein glücklicher Treffer, der Tormann hat den Ball ausgelassen und ich bin einfach richtig gestanden“, schmunzelt Maktav.

Spielertrainer Stefan Holzinger lobte seine jungen Schützlinge am Wochenende, „solche reifen Leistungen in so einem Alter schon bringen zu können.“ Der Vizemeister vom Vorjahr befindet sich nach acht Runden wieder voll im Rennen um die ersten Plätze: „Wir können jeden Gegner schlagen und oben mithalten, ich bin überzeugt davon, dass wir eine der besseren Mannschaften in dieser Liga sind“, so Maktav.