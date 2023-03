Bleibt die Null in Mode?

Wechsel-Meister Scheiblingkirchen KM II ist in der 1. Klasse Süd angekommen. Auf die Regionalliga-Fohlen wartet ein entspanntes Frühjahr. Die Pittentaler steckten sich ein paar Runden vor Schluss die 25 Punkte-Marke als Zwischenziel, erreichten diese Marke punktgenau. Beeindruckend war vor allem die defensive Stabilität der Holzinger-Elf während der letzten Runden im Herbstdurchgang. Seit fünf Pflichtspielen sind die Scheiblingkirchner ohne Gegentreffer. Die Torleute Raphael Winkelbauer (334), Manuel Luef (168) und Dominik Hemmelmayer (mittlerweile Katzelsdorf/100) blieben zusammengerechnet über 600 Minuten ohne Gegentreffer.

Der Topscorer kam abhanden

Diese Serie will Scheibling' im Frühjahr prolongieren, auch wenn der ein oder andere Leistungsträger aus dem Herbst nicht mehr dabei ist. Moritz Stangl wechselte nach Katzelsdorf. Maximilian Ofenböck rückte in den Regionalliga-Kader auf, wie oft er noch in der KM II zu sehen ist, bleibt abzuwarten. Wie blickt Spielertrainer Stefan Holzinger auf die Rückrunde? "Spielerisch war es zuletzt phasenweise in Ordnung bis gut, aber wir haben viel zu einfache Gegentore bekommen. Das müssen wir bis zur Meisterschaft abstellen." Gleich in der ersten Runde wartet das prestigeträchtige Derby gegen Pitten.

