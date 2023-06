Die Eidler-Festspiele

Eidler, Eidler und nochmal Eidler! Binnen 28 Spielminuten stellte Jakob Eidler von 0:1 auf 3:1 für Scheiblingkirchen II, doch damit sollte noch nicht genug sein. Der 2005er-Jahrgang, der im Herbst mit Verletzungen haderte, brachte die Oberwaltersdorfer Abwehr durchgehend ins Straucheln. Am Ende stand ein Fünferpack. Zum Vergleich: In den fünf Spielen zuvor traf die gesamte Scheiblingkirchner Mannschaft nur zweimal.

„Ich habe härter als jemals zuvor trainiert. Dass ich aber einmal fünf Tore schießen würde, damit habe ich niemals gerechnet“, erzählt Eidler nach seiner Sternstunde. In seinen KM-Spielen zuvor erzielte der Youngster nie mehr als ein Tor, beim 7:1-Kantersieg in Oberwaltersdorf schnürte er den einzigen Fünferpack der ganzen 1. Klasse Süd-Saison. „Er hat sich nach der Verletzung den Stammplatz Woche für Woche gesichert. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Spieler in meinem Team fünfmal netzt“, schmunzelt Coach Stefan Holzinger. Ein Eigenlob möchte sich Eidler trotzdem nicht aussprechen: „Das Spiel war ein passender Saisonabschluss. Dieses Ergebnis zeigt, dass wir die ganze Saison hart trainiert haben und wir haben uns das verdient.“