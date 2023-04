Berndorf dreht Match in Weikersdorf

Werbung

Weikersdorf - Berndorf 1:3. Tabellenführer Berndorf absolvierte nach dem Heimsieg gegen Aspang die nächste Pflichtübung mit Erfolg. Weikersdorf machte es dem Favoriten mit einer gut gestaffelten Defensive aber schwer und den Kruppstädtern fehlte im letzten Drittel die gewohnte Passsicherheit. Somit hatte Berndorf zwar deutlich mehr Ballbesitz, Chancen blieben in den ersten 40 Minuten dennoch Mangelware. Kurz vor der Pause schockte der Außenseiter die Gäste sogar. Nach einem Angriff über die Seite kam es zu einem Missverständnis in der Innenverteidigung. Berndorf konnte auch den zweiten Ball nicht klären. Ondrej Seibert nutzte die Unaufmerksamkeit zu seinem Premierentreffer im Weikersdorf-Dress.

Alizadeh mit lupenreinen Hattrick

1:0 zur Pause, der Leader war in Durchgang zwei noch mehr gefordert. Die Angriffe rollten Richtung Weikersdorf-Goalie Domenico Frank und nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte ging es für die Heimischen zu schnell. Komel Alizadeh schloss den Angriff zum verdienten Ausgleich ab. Der technisch versierte Außenbahnspieler hatte noch lange nicht genug. In Minute 62 erzielte Alizadeh auch den Berndorfer Führungstreffer, trotzdem mussten die Gäste bis in die Schlussphase zittern, ehe es erneut Alizadeh war, der mit seinem lupenreinen Hattrick die Partie auf Eis legte.

Stimmen zum Spiel

Weikersdorfs Sportlicher Leiter Wolfgang Fangl: „Schade. Mit ein bisschen Glück wäre ein Punkt drinnen gewesen. Es war kämpferisch und läuferisch eine sehr starke Leistung unserer Mannschaft. Am Ende hat sich die Qualität von Berndorf aber durchgesetzt.“

Berndorf-Coach Albin Kajtezovic: „Wir haben eigentlich gut gespielt und den Ball zirkulieren lassen. Im letzten Drittel waren wir zu unsauber. Da hätten wir mehr Konzentrationen gebraucht, deshalb hatten wir diesmal auch nicht so viele Möglichkeiten wie sonst.“

Tore: Ondrej Seibert (41.); Komel Alizadeh (53.), Komel Alizadeh (62.), Komel Alizadeh (90.)

Weikersdorf: Domenico Frank, Max Weiser, Vaclav Kubecek, Florian Sederl, Ondrej Seibert, Maximilian Rottensteiner, Lukas Hatzl, Christoph Schönauer, Manfred Rottensteiner, Patrick Hönigsperger, Matthias Stögmüller, Michael Birkel, Jan Fuxreiter, Manfred Mittermüller, Matthias Schlager, Stefan Frank, Philipp Hatzl, Jan Fuxreiter (51. statt Lukas Hatzl), Matthias Schlager (70. statt Manfred Rottensteiner), Philipp Hatzl (80. statt Christoph Schönauer)

Berndorf: Ömer Ilhan, Peter Katzenschlager, Tobias Schramboeck, Komel Alizadeh, Markus Wurglitsch, Fitim Vorfaj, Beniamin- Alex Iancu, Mehran Beyigi, Marco Michetschläger, Filip Omazic, Christofer Horvat, Roman Jerabek, Arlind Krasniqi, Alen Brnjak, Sasa Serdar, Leonard Iacob, Erberk Gürses, Erberk Gürses (78. statt Filip Omazic), Leonard Iacob (90. statt Mehran Beyigi), Sasa Serdar (90. statt Markus Wurglitsch)

Karten: Ondrej Seibert (83. Gelb Unsportl.), Beniamin- Alex Iancu (47. Gelb Foul), Marco Michetschläger (60. Gelb Unsportl.), Christofer Horvat (83. Gelb Unsportl.), Ömer Ilhan (85. Gelb Foul)