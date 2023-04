Sieben Tage, sieben Punkte

Weikersdorf - Grimmenstein 3:2. Weikersdorf darf jubeln. Sieben Punkte in der englischen Woche sind eine starke Ausbeute. Gegen Grimmenstein war der Weg zum Sieg aber durchaus beschwerlich und mit strittigen Schiedsrichterentscheidungen gepflastert. Die erste gab es in Minute 17. Matthias Schlager schoss auf das Grimmensteiner Tor. Knapp vor oder eben knapp hinter der Linie wurde der Ball abgewehrt. Darüber scheiden sich die Geister. Schiedsrichter Gökan Görgülü entschied jedenfalls auf Tor. Weikersdorf führte.

Nach Einwurf-Tor traf Aulabauer doppelt

In Minute 37 ließ sich Grimmenstein beim Einwurf zu viel Zeit. Görgülü ahndete das. Statt Grimmenstein durfte Weikersdorf einwerfen. Nach einer kurzen Ballstafette flog die Kugel in den Sechzehner. Dort war Maximilian Rottensteiner mit dem Kopf zur Stelle - 2:0. Nur fünf Minuten später meldete sich Grimmenstein in der Partie zurück. Fabian Aulabauer zirkelte einen Freistoß ins Tor. Nach dem Seitenwechsel dominierte Grimmenstein die Begegnung. Aulabauer schnürte seinen Doppelpack zum verdienten Ausgleich.

In den letzten Minuten ist auf Hauke Verlass

Die Gäste waren in der Folge dem Führungstreffer deutlich näher. Haarig wurde es Weikersdorfer Sicht bei einem Foul an der Strafraumgrenze. Görgülü verlegte den Tatort außerhalb des Strafraums. Der Spot soll laut den Gästen aber zum Teil schon auf der Strafraumlinie gewesen sein. Grimmenstein tobte, machte aus dem ruhenden Ball nichts. Und in der Schlussphase gelang Weikersdorf, wie schon gegen Neunkirchen, der Lucky Punch. Nach einem Vorstoß über die Seite schlug Maximilian Rottensteiner die Flanke in den Strafraum. Dort donnerte der eingewechselte Ulrich Hauke, der schon gegen Neunkirchen das entscheidende Tor machte, den Ball an Grimmenstein-Goalie Dominik Peinsipp vorbei - 3:2. Weikersdorf hat nun fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Grimmenstein hingegen nur mehr drei Zähler mehr als Weikersdorf.

Stimmen zum Spiel

Weikersdorf-Sprtchef Wolfgang Fangl: „Wir waren sehr glücklich und sind sehr froh. Wir haben jetzt in der englischen Woche sieben Punkte gemacht. Es hätten auch neun sein können, aber auch weniger. Wir können gut damit leben, bleiben demütig. Für mein Nervenkostüm sind diese Spielverläufe aber nichts.“

Grimmenstein-Trainer Bernd Dorner: „Es macht echt keinen Spaß mehr, jedes Wochenende gibt es fatale Fehlentscheidungen. Sollte das so weitergehen, dann möchte ich in dieser Klasse nicht mehr tätig sein, und mache mir lieber wieder einen schönen Nachmittag zu Hause.“

Statistik

Weikersdorf - Grimmenstein 3:2 (2:1)

Torfolge: 1:0 (17.) Schlager, 2:0 (37.) Rottensteiner, 2:1 (42., Freistoß) Aulabauer, 2:2 (65.) Aulabauer, 3:2 (87.) Hauke

Karten: Rottensteiner (90+3., Gelbe Karte Unsportl.), Hönigsperger (71., Gelbe Karte Kritik), Stögmüller (83., Gelbe Karte Foul), Schlager (54., Gelbe Karte Unsportl.), Rottensteiner (38., Gelbe Karte Unsportl.), Frank (90+4., Gelbe Karte Foul)Pürrer (57., Gelbe Karte Foul), Horvath (20., Gelbe Karte Unsportl.)

Weikersdorf: D. Frank; Weiser, T. Prinzhorn, Manfred Rottensteiner, L. Hatzl; Stögmüller (57., Sederl),, L. Prinzhorn; Seibert (68., Hauke), Schlager, Hönigsperger (89., S. Frank); Maximilian Rottensteiner.

Grimmenstein: Peinsipp; Holzer, M. Horvath, Joo, Sowa, Grill (HZ., Kökeny); Pürrer, Strgar, N. Horvath (75., Schneeweis); F. Aulabauer, Fux.

68 Zuschauer, Schiedsrichter: Gökan Görgülü