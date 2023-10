Ein Herz für Abby: Spendenkonto für Triestingtaler Jung-Kickerin (9)

Der Fußball ist die große Leidenschaft der neunjährigen Abby Staudinger. Seit sie fünf ist, spielt sie beim SC Weissenbach auch im Verein. Im Frühjahr änderte eine Diagnose das Leben des Mädchen und ihrer Familie schlagartig. Abbys linke Herzkammer wird nicht ausreichend durchblutet. „Es kam von einem Tag auf dem anderen. Der Anfang war wirklich sehr schwer“, erinnert sich Mama Nicole Staudinger.

Abby bekam seit der Erstdiagnose herzunterstützende Medikamente, diese brachten aber nicht den erwünschten Erfolg. Aktuell befindet sich das Mädchen stationär im Wiener AKH und bekommt dort eine mechanische Herzunterstützung von einem sogenannte Berlin Heart, umgangssprachlich auch Kunstherz genannt. Die Blutpumpen des Berlin Hearts sind außerhalb des Körpers über Kanülen (Schläuche) mit dem Herzen und den Gefäßen von Abby verbunden.

Fußballspielen ist für Abby große Motivation

Das Gerät ist somit ein ständiger Begleiter. „Einfach Haarewaschen oder Duschen ist für sie nicht möglich“, berichtet Mutter Nicole. Derzeit kann Familie Staudinger nur abwarten. Abby braucht ein Spenderherz. Wann eines verfügbar wird, ist völlig ungewiss. „Das ist das Schlimmste, dass man nicht weiß, wann Abby ein Spenderherz bekommt. Aber Abby ist positiv, also sind wir es auch.“

Der Fußball schenkt auch in dieser schwierigen Zeit etwas Abwechslung. Auf der Terrasse des AKH kickt Abby, so gut es mit ihrem Berlin Heart eben geht, mit einem Ball durch die Gegend. „Das ist für sie eine große Motivation“, erzählt Nicole Staudinger.

Nach Spende wird Immunsystem runtergefahren

Die nächsten Monate bleiben für die Familie jedenfalls alles andere als einfach. Mit einem Spenderherz dürfte Abby zwar wieder nach Hause zu ihren Eltern und ihren beiden Geschwistern. Der Weg zurück ins normale Leben ist aber nur Schritt für Schritt möglich. Mit dem Erhalt des Spenderherzens wird Abbys Immunsystem heruntergefahren, da ihr Körper das Herz ansonsten abstoßen würde.

Das Haus von Familie Staudinger muss daher absolut steril sein. Teppich und Topfpflanzen müssen weg. Bettwäsche und Vorhänge müssen mehrmals wöchentlich mit 90 Grad gewaschen werden. Abby darf nur vakuumierte Lebensmittel zu sich nehmen.

Rotes Kreuz richtete Spendenkonto für Abby ein

Um der Familie in dieser schwierigen Phase zu helfen, richtete das Rote Kreuz Triestingtal ein Spendenkonto ein (IBAN: AT08 2024 5000 0033 5067, Verwendungszweck: Abby). Und auch Abbys Fußballverein unterstützt. Die Einnahmen, die der SC Weissenbach beim Further Dorffest lukrierte, kommen Abbys Familie zu Gute. Die Kampfmannschaft legte noch einmal 1.100 Euro zusammen - insgesamt kamen so 3.200 Euro zusammen.