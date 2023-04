Weissenbach dank Goldtor nun Vierter

Werbung

Weissenbach - Sollenau 1:0. Auf tiefem Boden lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Martin Blaho bereitete der Sollenauer Defensive mit seinem Tempo in der Anfangsphase Probleme. Doch der Slowake agierte im Abschluss zu unentschlossen, legte zweimal ab anstatt selbst zu schießen. Die Sollenauer waren offensiv etwas konkreter. Nach einer Hereingabe traf Solostürmer Norbert Toth den Ball nicht richtig. Toni Saric setzte einen Freistoß auf die Oberkante der Latte. Tore sollte es im ersten Durchgang keine geben.

Krajnik lässt Weissenbach jubeln

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Nach einem Gestocher im Strafraum lupfte Matthias Wollmann die Kugel zu Markus Krajnik, der für den gesperrten Florent Thaci in die Startaufstellung gerutscht war. Der Stürmer blieb cool und schob das Leder an Sollenau-Tormann Oliver Gigerl vorbei. Es sollte am Ende das Goldtor werden, weil Sollenau gute Möglichkeiten auf einen Treffer ausließ. Jailson, der kränklich erst nach der Pause ins Spiel kam, sowie Alperen Sahinarslan und abermals Toth vergaben die größten Sollenauer Gelegenheiten. Sollenaus Vorsprung auf die Abstiegszone schmilzt auf zwei Punkte, während Weissenbach in der Tabelle einen weiten Sprung nach vorne macht, plötzlich sogar Vierter ist.

Stimmen zum Spiel

Weissenbach-Coach Helmut Vogel: „Sie hatten Chancen, wir hatten Chancen. Die Mannschaft hat alles gegeben. Wir haben es aber oft leider zu kompliziert gespielt.“

Sollenau-Trainer Cem Atan: „Wir waren bis auf die ersten 15 Minuten klar überlegen. Leider haben wir als bessere Mannschaft verloren.“

SC WEISSENBACH - SC SOLLENAU 1:0 (0:0).

Tor: 1:0 (56.) Krajnik.

Weissenbach: Berger; Pölleritzer, Olsak, Schroner, Schwarz (72., Steiner); Gökce, Turan (65.; Friesenbichler); Ecker, Wollmann, Blaho; Krajnik.

Sollenau: Gigerl; Karasek, Köcher-Schulz, Saric, Cojocaru; Bajramovic, Winkler (80., S. Wöckl); Sahinarslan, Traxler (60., Jailson), Boutarbouch (60., Mercan); Toth (80., Nan).

Weissenbach, 150.- SR.: Altindas (in Ordnung/Katastrophe).- Res.: 2:6 (0:3) Dorner, Kuen; Alexandra 2, Secco 2, Oarga, Gönül.