Rettungseinsatz bei Wiesmath-Sieg

Werbung

Wiesmath - Grimmenstein 5:2. Wiesmath erzielte gerade das 4:2. Da stockte dem Publikum der Atem. Johannes Handler kollidierte nach seinem Abschluss mit Grimmenstein-Tormann Dominik Peinsipp. Der Gäste-Goalie blieb nach Augenzeugenberichten bewusstlos am Rasen liegen. Die Partie wurde für einige Minuten unterbrochen. Die Rettung wurde alarmiert. Beim Abtransport soll Peinsipp wieder ansprechbar gewesen sein. Eine genauere Diagnose steht noch aus. Das Ergebnis war für Grimmenstein angesichts dieser Szenen an diesem Abend sekundär. Dennoch muss auch über das Sportliche gesprochen werden, denn Wiesmath fuhr im Abstiegskampf einen enorm wichtigen Dreier ein.

Wiesmath geht 3:0 in Führung

Die Partie begann hektisch. Auf beiden Seiten gab es früh Elferreklamationen. Schiedsrichter Thomas Bauer zeigte zunächst aber nur für Wiesmath auf den Punkt. Neuzugang Istvan Eszlatyi verwandelte. Auch danach bekam keines der beiden Teams das Match richtig unter Kontrolle. Eine weitere Standardsituation führte aber zum 2:0. Daniel Tasic schleuderte einen Einwurf in den Sechzehner, Maximilian Handler verlängerte. Nachdem kurz vor der Pause Eszlatyi einen Stangler von Jan Reisner über die Linie drückte, schien das Match schon entschieden. Doch Grimmenstein bäumte sich nochmals auf.

Grimmenstein kämpft sich zurück

Josef Schwarz traf beim Ausputzen Thomas Aulabauer unglücklich. Schiri Bauer entschied auf Elmeter, eine harte Entscheidung. Fabian Aulabauer verwertete in der Nachspielzeit zum 3:1. Und gleich nach Wiederbeginn feuerte Manuel Fux einen Freistoß von der Sechzehnergrenze ins Tor. Der Ball dürfte von Wiesmaths Josef Schwarz dabei noch unglücklich verlängert worden sein. Die riesige Chance zum 3:3 machte Wiesmath-Goalie Michael Sanz mit einer Fußabwehr zu nichte.

Wiesmath bleibt über dem Strich

Wenig später kam es eben zum 4:2 und der fürchterlichen Verletzung von Peinsipp. In der letzten halben Stunde steckte Grimmenstein der Schock in den Knochen. Eszlatyi sorgte mit dem 5:2 für die Entscheidung. Möglichkeiten auf einen höheren Sieg blieben auf der Strecke, unter anderem trafen die Hausherren in der Schlussphase die Stange. Dank der drei Punkte bleibt Wiesmath vorerst zwei Zähler oberhalb der Abstiegszone. Für Grimmenstein ist der Auftakt ins Frühjahr verkorkst. Durch die zweite Niederlage in Folge wächst der Rückstand auf den angepleiten zweiten Platz zumindest auf sechs Punkte an.

Stimmen zum Spiel

Wiesmath-Trainer Peggy Fleck: „Der Rückrundenstart ist gelungen. Die Erwartungshaltung war natürlich viel höher als vor dem 3:3 gegen Neunkirchen. Der Sieg geht in Ordnung. Nach unserem Blitzstart ist die Partie auf einmal wieder eng geworden. Nach der Unterbrechung ist das Spiel nur mehr vor sich hingeplätschert. Wir wünschen Dominik Peinsipp natürlich alles Gute.“

Grimmenstein-Coach Bernd Dorner: „Ich will zur Partie diesmal gar nichts sagen. Wichtig ist nur, dass es Dominik bald wieder gut geht und er hoffentlich in naher Zukunft wieder auf den Platz zurückkehren kann.“

Tore: Istvan Eszlatyi (7., Elfmeter), Maximilian Handler (29.), Istvan Eszlatyi (43.), Istvan Eszlatyi (59.), Johannes Handler (57.) ; Fabian Aulabauer (45., Elfmeter), Manuel Fux (47.)

Wiesmath: Michael Sanz, Daniel Tasic, Adam Tanyeros, Johannes Handler, Josef Schwarz, Istvan Eszlatyi, Maximilian Handler, Manuel Schwarz, Daniel Hafenscher, Daniel Reisner, Jan Reisner, Benedikt Kornfeld, Matthias Eidler, Manuel Schwarz, Philipp Höller, Josef Beiglböck, Matthias Eidler (77. statt Daniel Hafenscher), Manuel Schwarz (85. statt Johannes Handler)

Grimmenstein: Dominik Peinsipp, Martin Horvath, Thomas Aulabauer, Manuel Fux, Fabian Aulabauer, Noah Horvath, Benedikt Holzer, Balint Joo, Manuel Pürrer, Borna Strgar, Christian Höller, Fabian Strobl, Mathias Schneeweis, Patrik Kökeny, Fabio Gebhart, Fabian Strobl (56. statt Dominik Peinsipp), Patrik Kökeny (56. statt Thomas Aulabauer), Mathias Schneeweis (85. statt Fabian Aulabauer), Fabio Gebhart (85. statt Noah Horvath)

Karten: Daniel Tasic (35. Gelb Foul), Maximilian Handler (44. Gelb Unsportl.), Josef Schwarz (45. Gelb Foul), Istvan Eszlatyi (47. Gelb Unsportl.), Borna Strgar (32. Gelb Foul), Fabian Aulabauer (63. Gelb Foul)