Pitten kehrt auf Siegerstraße zurück

Wiesmath - Pitten 2:4. In der ersten Viertelstunde gab der SV Pitten den Ton an und kam nach elf Minuten zu einem Elfmeter. Die Riesenchance auf das erste Tor wurde nicht genutzt, da Michael Sanz die Ecke roch und parieren konnte. Vier Minuten später konnte dann aber die verdiente Führung besiegelt werden: Martin Liska schnappte sich den Ball am Sechzehner und zog erfolgreiche in die linke Ecke ab. In einer ersten Halbzeit, in der Pitten das Zepter klar in der Hand hatte, folgte mit dem Pausenpfiff der überraschende Ausgleich: Einwurf-Spezialist Daniel Tasic katapultierte den Ball an den Fünfer, den Manuel Berthold unglücklich ins eigene Tor spitzelte.

In Hälfte zwei dann die verdiente Führung für Pitten

Nach der Pause fruchtete die spielerische Überlegenheit dann aber und konnte in Tore umgewandelt werden. Liska sprintete in Minute 56 die rechte Seite entlang und legte auf Ondrej Skorec ab, der aus kurzer Distanz sicher zum 2:1 für die Gäste verwertete. In Minute 61 sorgten die beiden gleichen Akteure, nur in umgekehrter Reihenfolge für das 3:1: Diesmal tankte sich Skorec auf links durch und spielte den Ball in die Mitte zu Liska, der verwandelte. Die Pittner waren immer noch hungrig, Fabian Fuchs setzte sich durch und behielt vorm Tor die Übersicht, passte auf den freistehenden Skorec, der den Auswärtserfolgs damit endgültig fixierte. Der Anschlusstreffer zum 2:4, abermals nach einem Einwurf von Tasic, als Christian Senft den Ball über die Linie drückte, konnte bei Pitten nicht mehr für Nervosität sorgen. Somit kann Pitten nach drei sieglosen Spielen in Serie und insgesamt 30 Puntken sogar wieder auf Platz drei hoffen, während sich die Wiesmather im Abstiegskampf keine Luft nach oben verschaffen können.

Stimmen zum Spiel

Peggy Fleck, SV Wiesmath: „Die Partie war am Kopf gestellt, wir hätten in der Pause schon 0:3 hinten sein müssen und sind dann sehr glücklich zum 1:1 gekommen. Es war eine schlechte Leistung meiner Mannschaft, das 2:4 war noch schmeichelhaft. Wir sind enttäuscht, da wir uns viel vorgenommen haben. Jetzt müssen wir nach vorne blicken und uns von Spiel zu Spiel konzentrieren, weitere wichtige Punkte zu holen.“

Dietmar Lueger, SVg Pitten: „Es war eines der besten Spieler meiner Mannschaft, seit ich dort bin. Nach unseren letzten Spielen war das ein ganz wichtiger Sieg, auch wenn Steigerungen gegen Weissenbach und Grimmenstein schon erkennbar waren. Wir wussten über den Kampfgeist und die Heimstärke der Wiesmather Bescheid, aber haben heute super gekämpft und uns hochverdient mit einem Sieg belohnt.“

Statistik:

Wiesmath - Pitten 2:4 (1:1)

Torfolge: 0:1 (16.) Liska, 1:1 (45+1., Eigentor) Berthold, 1:2 (56.) Skorec, 1:3 (61.) Liska, 1:4 (70.) Skorec, 2:4 (82.) Senft

Karten: Schwarz (71., Gelbe Karte Unsportl.), Senft (83., Gelbe Karte Unsportl.), Reisner (66., Gelbe Karte Foul)

Wiesmath: Sanz; Tasic, Manuel Schwarz, Daniel Reisner; Wagner (68. Kornfeld), Hafenscher, Senft, Johannes Handler; Jan Reisner, Josef Schwarz, Eszlatyi,

Pitten: Fleck; Harnisch, Berthold (84. Gerenschier), Kornberger, Ehrenböck; Fuchs, Frljuzec (HZ. Yücel); Krejcir, Breitsching (92. Bekdemir); Skorec, Liska (84. Steindl)

155 Zuschauer, Schiedsrichter: Christopher Kotsch