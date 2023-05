Zuerst ausgerutscht, dann getroffen

Zöbern - Oberwaltersdorf 1:1. Der Punkt ist für Zöbern im Moment zu wenig. Der Abstand auf die Nicht-Abstiegsplätze bleibt beim Wunsch-Szenario von zwei Absteigern bei fünf Punkten. Oberwaltersdorf bleibt mit dem X im Tabellenmittelfeld. Die Gäste waren vor allem im ersten Durchgang spielerisch die bessere Mannschaft. Die konkreteren Chancen hatten im Verlauf der 90 Minuten aber die Hausherren. Schon in der ersten Hälfte rettete die Latte für die Oberwaltersdorfer. Nach dem Seitenwechsel klärten die Gäste zweimal kurz vor der Linie.

Turbulente Schlussphase

Mit einem torlosen Remis ging es in die letzten Minuten, in denen Routinier Matej Izvolt zunächst ein haarsträubender Fehler passierte. Der Zöberner Legionär spielte den Ball auf Schlussmann Thomas Schlögl zurück. Schlögl löste die Situation spielerisch und bediente Izvolt erneut. Der Slowake rutschte weg. Der Weg war frei für Lukas Laha, der Oberwaltersdorf in Minute 84 in Führung brachte. Doch die Heimischen hatten noch eine Antwort parat. Nach einem Freistoß landete ein Kopfball in den Maschen. Dabei blieb es bis zum Ende.

Stimme zum Spiel

Zöbern-Coach David Blazanovic: „Oberwaltersdorf war spielerisch der bisher beste Gegner bis auf Berndorf. Wir haben aber nicht viel zugelassen. Wir waren den Sieg näher, haben aber unsere Chancen nicht genutzt.“

Statistik

Zöbern - Oberwaltersdorf 1:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (84.) Laha, 1:1 (86.) Gorelka

Karten: Stampfl (89., Gelbe Karte Foul), Gorelka (31., Gelbe Karte Foul)Schulmeister (89., Gelbe Karte Foul), Preissl (50., Gelbe Karte Foul), Samek (32., Gelbe Karte Foul), Raisinger (90+2., Gelbe Karte Unsportl.)

Zöbern: Schlögl; Luef, Gruber, Brunner (65. Izvolt), Ostermann; Nagl (70.Vollnhofer), C. Stampfl, Jastrab, D. Spanring (70. Petz); Ulrich, Gorelka.

Oberwaltersdorf: Beck; Hardt, Preissl, Tuka, Samek; R. Klauninger (73. Erlacher); Krzalic (57. D. Klauninger), Schulmeister, Raisinger; Laha, Zimmermann.

110 Zuschauer, Schiedsrichter: Ayhan Babuscu