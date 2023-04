Kein Sieger im Abstiegskampf

Werbung

Zöbern - Wiesmath 0:0. Eine Nullnummer, die keinem wirklich wehtut, aber auch keinem so richtig weiterhilft. Schlusslicht Zöbern und der Tabellenelfte Wiesmath teilen sich die Punkte. Das kampfbetonte Duell war chancenarm. Im ersten Durchgang hatten die Gäste mehr von der Begegnung, scheiterten aber immer wieder am letzten Pass. Hochprozentige Möglichkeit gab es keine einzige.

Nach der Halbzeitpause nahmen die Hausherren mehr Risiko und erarbeiteten sich ein Übergewicht. Nennenswerte Gelegenheiten blieben weiterhin aus. Erst in der Schlussphase hatten die Heimischen ihren Matchball. Der eingewechselte Christoph Vollnhofer wurde perfekt freigespielt. Beim Schuss war Wiesmath-Keeper Michael Sanz noch dran, drehte das Leder an der Stange vorbei.

Stimmen zum Spiel

Zöbern-Trainer David Blazanovic: „Ein gerechtes Remis in einer kampfbetonten Partie. Wir haben nicht viel zugelassen. In der ersten Halbzeit war Wiesmath besser. In der zweiten Hälfte wir. In dieser Liga ist alles sehr eng beisammen. Berndorf und Scheiblingkirchen sind für mich ein bisschen über allen anderen. Das sind unsere nächsten Gegner. Wir werden auch da versuchen etwas mitzunehmen.“

Wiesmath-Coach Peggy Fleck: „Wir sind im Soll. Unser Minimalziel haben wir erreicht, wir sind weiter ungeschlagen geblieben. In der Offensive waren wir zu harmlos. Wir haben eigentlich keine einzige echte Torchance erarbeitet.“

Statistik

Zöbern - Wiesmath 0:0 (0:0)

Karten: Luef (73., Gelbe Karte Foul)Eidler (55., Gelbe Karte Unsportl.), Tasic (48., Gelbe Karte Foul)

Zöbern: Bonigut, Brunner, Jastrab, Nagl (64. Petz), Gruber, Luef, Spanring, Gorelka, Schlögl, Ostermann, Ulrich (58. Vollnhofer)

Wiesmath: Sanz, Wagner (69. Handler), Reisner Jan, Reisner Daniel, Senft, Tasic, Tanyeros, Eidler, Schwarz Josef, Schwarz Manuel, Eszlatyi

70 Zuschauer, Schiedsrichter: Franz Schuster