Ausfälle in Weitra: Abstiegskampf als Realität?

Nach einer Runde sagt eine Tabelle natürlich noch nichts aus - und dennoch könnte es sein, dass der momentane Tabellenletzte Weitra in den nächsten Wochen weiter im Tabellenkeller zu finden sein wird. „Ich habe geschmunzelt als ich gelesen habe, dass man uns zu den Meisteranwärtern zählt“, sagt Trainer Klaus Doppler. Tatsächlich meinte er schon vor ein paar Wochen gegenüber der NÖN, dass er mit einem Mittelfeldplatz schon sehr zufrieden wäre, man unter Umständen auch im Abstiegskampf involviert sein könnte.

Die Gründe liegen klar auf der Hand: Im Sommer hörten zwei Leistungsträger auf, nur einer kam hinzu. Und momentan sind jede Menge an Spieler der Kampfmannschaft verletzt. Bernhard Müller fällt für unbestimmte Zeit aus, Marcel Katzenschlager hat sich im Sprunggelenk einen Bänderriss zugezogen (Ausfallzeit ungewiss), Jiri Havelka fehlt nach wie vor verletzungsbedingt, ebenso Martin Popelka der sich gegen Gmünd am Knie verletzte und immer noch Schmerzen hat. „Diese Woche haben wir ihm in Österreich einen Termin für eine MTR-Untersuchung vereinbart. Danach sollte Klarheit herrschen“, erklärt Sektionsleiter Martin Huber.

Seit Samstag reiht sich auch Stürmer Roman Wermke wegen Problemen mit der Achillessehne in die Verletztenliste ein. Doppler befürchtet eine Pause von bis zu sechs Wochen. Ergänzungsspieler Alexander Köfinger ist ebenfalls schon einige Wochen nicht einsatzfähig. Es fehlt daher die Durchschlagskraft im Angriff, die Verteidigung plus Tormann sind nun besonders gefordert. „Ich rechne, dass die Verletzten vier bis sechs Wochen fehlen werden. Die einzige positive Nachricht ist, dass Tobias Rozliwka, der gegen Albrechtsberg urlaubsbedingt gefehlt hat, am Sonntag in Nondorf wieder am Flügel stürmen wird“, so Doppler.

Die Personalprobleme sind so heftig, dass der Coach am Samstag gegen Albrechtsberg Ersatztormann Christoph Hobiger als Feldspieler aufbieten musste und ihn nach 70 Minuten durch den 45-jährigen Jürgen Spitzer ersetzte. Auch Marco Hofmann, der weder Spiele noch Trainings in den Beinen hat, war über 90 Minuten im Einsatz. Doppler stapelt bezüglich Punktezuwachs dann doch ein wenig tief: „Ursprünglich habe ich als Ziel für den Herbst 15 Punkte ausgegeben. Angesichts der prekären Lage muss ich es auf 12 reduzieren.“

Es liegt nun an seiner Mannschaft, den Trainer eines besseren zu belehren. Zumindest die Auslosung meint es mit den Braustädtern in den kommenden Wochen recht gut. Nach dem Spiel in Nondorf ist Lokalrivale St. Martin im Braustadt-Stadion zu Gast. Im September sind mit Brand-Nagelberg, Schwarzenau, Langschlag und Raxendorf durchwegs Gegner zu bespielen, die auf Augenhöhe sein sollten. Erst in der letzten Septemberwoche wartet mit dem Auswärtsspiel in Kautzen ein schwerer Brocken. Bis dahin sollte sich das Lazarett gelichtet haben.

Eine weitere gute Nachricht ist, dass trotz der vielen Ausfälle die Reserve nicht abgesagt werden musste, anders als im Vorjahr, wo man viermal wegen Personalmangel nicht antreten konnte. „Mehr als die halbe Mannschaft besteht aus Spielern aus der vorjährigen U15-Mannschaft. Sie müssen halt noch Lehrgeld zahlen“, seufzt Doppler, der noch hinzufügt, dass mit dem jungen, neu verpflichteten Bastian Kitzler ein talentierter, dritter Tormann neben Schlögl und Christoph Hobiger zur Verfügung steht.