Der Meistercup als Vorbote

Am Freitag startet die Pflichtspielsaison für Waldhausen und Trainer Patrik Zelinsky. In der ersten Runde des Admira NÖ-Meistercups treffen Zelinsky und seine Mannen auf Albrechtsberg. „Wir werden diese Woche im Cup schon versuchen, zu bestehen", gab er als Devise aus. Wie die Ziele genau aussehen und wo er mit seinen Mannen dann in der Meisterschaft stehen will, konnte er noch nicht sagen: „Schwer zu definieren. Natürlich werden wir auch in der neuen Saison versuchen, so viele Spiele zu gewinnen, wie möglich.“ Nachsatz: „Wir wollen nach wie vor attraktiv für die Zuschauer spielen und uns gut verkaufen.“

Dabei mithelfen sollen die Neuzugänge Manuel Geyer, Christoph Wagner und Tomas Kirchner. Letzterer kam statt Ondrej Brusch, aufgrund des Altersunterschieds sieht Zelinksy eine Investition in die nächsten Jahre. Kirchner ist 19, Brusch 35 Jahre alt. „Für die Zukunft glaube ich schon, dass er uns weiterhelfen wird.“

Auch mit den Auftritten der anderen Beiden ist er nicht unzufrieden. Geyer, der aus Rastenfeld kam, hinterließ einen guten Eindruck: „Da hat man schon gesehen, dass er gut reingefunden hat.“ Auch Wagner, der aus Rapottenstein zu Waldhausen wechselte, traut er einiges zu: „Ich glaube, dass er in der neuen Saison eine gute Figur machen wird.“ Für den Betreuer ist entscheidend, wie gut und schnell sein Team den Umstieg von der 2. zur 1. Klasse bewältigen kann.

Im Meistercup geht's für Waldhausen am Freitag, 19.30 Uhr, in Albrechtsberg los. Der zweite Waldviertler Meister, Dobersberg, hat in der ersten Runde ein Freilos.