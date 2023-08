Die Aufsteiger präsentierten sich stark

Dass mit dem Vorjahresmeister Waldhausen und dem Zweitplatzierten Langschlag nicht gut Kirschen essen ist, bewiesen die beiden Aufsteiger schon in Runde eins der neuen Saison. Beide Teams präsentierten sich gut, wenngleich Waldhausen beim 1:1 in Schwarzenau die erste Halbzeit verschlief.

Trainer Patrik Zelinsky kennt die Gründe: „Wir waren sehr, sehr nervös. Es war für viele Burschen das erste Spiel in der 1. Klasse. Wir waren gehemmt und im Kopf nicht frei.“ Nach der Pause lief es besser, der SVW kam verdient zum Ausgleich und hätte mit ein wenig Glück vielleicht sogar gewinnen können. „Ich weiß, dass wir ein paar Runden brauchen werden, bis wir in der neuen Liga ankommen. Ich bin mir sicher, dass wir die Lockerheit wieder gewinnen“, so Zelinsky.

Schwarzenau-Coach Stefan Erlebach lobte das gegnerische Team nach dem Schlusspfiff: „Eine sehr gute Mannschaft.“ Er kennt die Situation, in der sich Waldhausen – und auch der kommende Gegner Langschlag – aktuell befinden: „Wir sind voriges Jahr aufgestiegen, wir wissen das selbst – am Anfang hast du immer ein Hoch. Ich hätte die Aufsteiger lieber am Schluss gehabt.“ Gegen die Lok brauche es eine Topleistung, um voll anzuschreiben: „Uns erwartet da eine ähnliche Partie, aber wir wollen zu Hause unbedingt die drei Punkte.“

Apropos Langschlag: Das 2:1 gegen Brand-Nagelberg war saisonübergreifend der 14. Pflichtspielsieg in Folge. Die letzte Niederlage gab’s am 25. März zum Frühjahrsauftakt gegen? Genau, Waldhausen. „Es war auf jeden Fall ein wichtiger Sieg und wichtig für die Mannschaft, gleich das erste Spiel in der ersten Klasse zu gewinnen. Wir sind jetzt sicherlich angekommen“, jubelte Coach Patrick Unterholzer nach dem Spiel.