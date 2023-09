Die Krux mit dem Kreuzband

Mit Thomas Weisgram fällt beim USC Litschau der nächste Spieler mit einem Kreuzbandriss aus. Es ist schon sein dritter. Derzeit Zeit laborieren Theophil Bank, Daniel Eichinger, Michael Lenz und Stefan Bartl an Kreuzbandrissen, Tobias Friedrich ist erst im Sommer hat seiner eben dieser Verletzung wieder in der Kampfmannschaft Fuß gefasst. Das Thema Kreuzbandrisse ist bei Litschau seit längerer Zeit ein Dauerbrenner, aber auch generell in der 1. Klasse aktueller denn je. Mehrere Vereine sind damit konfrontiert: Christopher Bruckner und Andreas Wandl (beide St. Martin), Jakub Sipek (Vitis), Martin Popelka (Weitra), Gregor Schuller (Brand-Nagelberg) und Simon Premm (Gastern) fallen mit eben dieser schweren Knieverletzung für den Rest der Saison aus.

Physiotherapeut Werle: „Meist ohne Fremdeinwirkung“

Warum es gerade Litschau so hart trifft, könnte eher dem Zufall geschuldet sein. Denn präventiv baut man in der Schrammelstadt mit gezielten Übungen und einem eigens engagierten Fitnesstrainer vor, wie der Sportliche Leiter Ralf Wagesreither erklärt. Auch Trainer Martin Glaser schildert, dass er in sein Trainingsprogramm immer Stabilisationsübungen einbaut. Stellt sich die Frage, ob man überhaupt etwas gegen eine so schwere Knieverletzung vorbeugend machen kann. Geht es nach Fachleuten, lautet die Antwort: Jein!

„Meistens passieren solche Verletzungen nicht bei Zweikämpfen, sondern ohne Fremdeinwirkung. Im Fußball sind abrupte Dreh- und Stopbewegungen sehr häufig und da ist das Knie, eines der komplexesten Gelenke, einer sehr hohen Belastung ausgesetzt“, weiß Physiotherapeut Felix Werle, der selbst lange beim SV Horn, beim SV Waidhofen und beim USV St. Bernhard kickte, später unter Trainer Rolf Landerl bei Horn als Physio im Einsatz war. „Es ist wissenschaftlich belegt, dass spezielle Übungen wie etwa das Beinachsen-Training, eine Kombination von Kraft- und Koordinationstraining, vorbeugend wirken“, so Werle weiter.

Viele Trainer setzen auf Prävention

Aber da kommt der Unterschied zwischen Profi- und Amateurfußball zu trafen. Während in Horn einmal wöchentlich Athletiktraining ein Fixpunkt ist, fehlt den Trainern von Amateurvereinen dafür die nötige Zeit. Speziell in den unteren Klassen wird oft nur zweimal wöchentlich trainiert. Das bemerken auch die Trainer von St. Martin, Andreas Bachhofner-Wurm („Ich baue generell Stabilisationsübungen gepaart mit Krafttraining in jeder Trainingseinheit ein.“), und Klaus Doppler von Weitra. Kräftigungsübungen sind heutzutage Standard, aber, so Doppler. „Die Spieler müssten selbst mehr machen. Ich bin überzeugt, dass das nur wenige tun.“

Das meint auch Nondorf-Coach Horst Mager, der selbst als Aktiver einmal an einem Kreuzbandriss laboriert hat: „Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass jene, die viel trainieren ein geringeres Risiko haben sich das Kreuzband zu reißen.“ Doch gefeit sind auch die Profis von derartig schweren Verletzungen nicht: Die Waldviertler Vorzeigeprofis Dominik Baumgartner (WAC) und Leo Greiml (Schalke 04), die in Horn im Nachwuchs spielten, haben sich beide schon zweimal das Kreuzband gerissen.

Risiko bei Frauen noch viel höher

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass auch das Alter und Geschlecht eine entscheidende Rolle spielen. Die Hochrisikogruppe sind statistisch gesehen die 15- bis 19-Jährigen, über 30-Jährigen hingegen sind nur noch selten betroffen. Und: Bei Frauen sind im Fußball Kreuzbandrisse zwei- bis dreimal häufiger als bei Männern. „Die Biomechanik des weiblichen Körpers, insbesondere der unterschiedliche Winkel zwischen Oberschenkelknochen und Becken, führen zu andersartigen Belastungen auf das Knie“, führte UEFA-Chefmediziner Zoran Bahtijarevic Anfang des Jahres gegenüber „ZDFheute“ als einen von vielen Gründen an. Es bestehe Forschungsbedarf, die UEFA hat deshalb einen Expertenausschuss für Frauengesundheit ins Leben gerufen. Bahtijarevic: „Bislang wurden die Erkenntnisse aus Studien über männliche Sportler schlicht auf den Frauenfußball übertragen.“

Stephan Haumer, einst Aushängeschild des SC Nordwald und auch Fußballer beim SV Weitra, der gemeinsam mit Gattin Melanie in Weitra eine Physiotherapie Praxis führt, rät, viele Balanceübungen ins Training einzubauen, um eine muskuläre Dysbalance zu vermeiden. Diese erhöhe das Risiko für Kreuzbandrisse. Übrigens: In Österreich, bekanntlich eine Skination, passieren rund ein Viertel aller Kreuzbandrisse im Fußball- und Skisport.