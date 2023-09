Die Liga der Gegensätze

Des einen Freud, des anderen Leid. Die Zwettler Bezirksklub sind völlig unterschiedlich in die Saison gekommen, die Gefühlswelten aktuell komplett konträr. Während Schwarzenau als bestes Bezirksteam mit zwölf Punkten aus sechs Spielen auf Rang vier liegt und auch Aufsteiger Waldhausen schon elf Zähler auf dem Konto hat, läuft es bei Hartl Haus und Langschlag weniger gut. Neven Mrdalj und seine Echsenbacher gingen am Wochenende mit 0:4 in St. Martin unter, drei Punkte aus sechs Partien sind definitiv zu wenig.

Schwarzenau und Übungsleiter Stefan Erlebach sind mit dem Punkteschnitt von zwei Zählern bislang natürlich zufrieden: „Vor der Saison haben wir gesagt, wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Jetzt sind wir die einzige Mannschaft, die noch ungeschlagen ist und das macht uns natürlich stolz. Natürlich wollen wir so lange es geht da vorne dabeibleiben.“ Er kennt einen der Gründe für den Erfolgslauf:„Wir haben irrsinnig Spaß am Training und alle sind mit vollem Einsatz dabei. Das macht uns im Moment so stark.“

Auch Waldhausen mit elf Punkten gut gestartet

Für Waldhausen-Coach Patrik Zelinsky, der mit seinen Jungs am Sonntag gegen Albrechtsberg in Minute 89 in Führung ging, zwei Minuten später aber das 2:2 schlucken musste, ist der Start in Ordnung. Vor allem, weil man gegen die Albrechtsberger mit Mario Gutmann (Cut über dem Auge) und Julian Zellhofer (Knöchelproblem) zwei Akteure vorgeben musste. Zellhofer versuchte es zwar, wurde aber noch in der Anfangsphase ausgewechselt. „Das sind zwei Spieler, die uns natürlich extrem abgehen. Das fehlt uns die spielerische Raffinesse“, hob der Trainer die Wichtigkeit des Duos hervor. Möglicherweise sind sie am Samstag in Kautzen wieder dabei.

Pacholik und die entstandene Lücke

Langschlag hat wie Echsenbach erst drei Zähler auf der Haben-Seite, mit nur vier geschossenen Toren ist klar ersichtlich, woran es momentan liegt. „Natürlich ist jeder enttäuscht“, weiß Spieler David Reif, der allerdings festhielt: „Wir haben gewusst, dass es schwierig wird, weil wir Pacholik verloren und nicht wirklich investiert haben.“ Reif, der zuletzt gesperrt zuschauen musste, ist nach seiner Rotsperre gegen Litschau wieder dabei. „Wir haben jetzt mit Litschau und Hartl Haus zwei Gegner, gegen die wir anschreiben wollen, werden sicher nicht aufgeben“, gibt er die Marschroute vor. Dass ihn der Abgang von Torjäger Stanislav Pacholik schmerzt, betonte er noch einmal: „Bis zum Sechzehner spielen wir eigentlich ganz gut, aber vorne fehlt es im Moment komplett.“ Pacholik hat sich indes an seine neue Aufgabe in der 2. Landesliga West schon sehr gut gewöhnt, agiert beim SC Gmünd seit drei Wochen in Top-Form.