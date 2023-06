Abschied nach acht Jahren: Die Ritter müssen absteigen

Fiel in der Vorwoche die entgültige Entscheidung im Meistrennen zugunsten von Dobersberg, stehen seit Sonntag zwei Runden vor Schluss mit Windigsteig und Rappottenstein beide Absteiger fest. Nach der 0:3-Heimniederlage gegen Weitra war das Rappottensteiner Schicksal besiegelt. Windigsteig war schon am Freitag nach dem 3:3 im Derby gegen Schwarzenau abgestiegen. Die Ritter verabschieden sich nach sechs Jahren in der 1. Klasse, müssen in die 2. Klasse Waldviertel Zentral absteigen.

Sportliche Talfahrt. Die begann schon mit Beginn der Herbstmeisterschaft. Aufgrund der Umgestaltungsarbeiten an der eigenen Sportanlage spielte man die ersten sechs Spiele daheim. Mit nur drei Unentschieden und ebensovielen Niederlagen standen lediglich drei Punkte am Konto. Aus den restlichen sieben Partien wurde nur eines (2:1 daheim gegen Schwarzenau) gewonnen und gegen Hartl Haus 2:2 remisiert. Mit nur sieben Punkten und dem vorletzten Tabellenplatz ging es in die Winterpause.

Starthandicap im Frühjahr. In der Rückrunde musste man daher vom Start weg sechs Auswärtsspiele am Stück bestreiten. Dabei schaute nur ein Punkt (2:2 in Brand-Nagelberg) heraus und man konnte den Abstand zu Hartl Haus nicht verringern. Das erste Heimspiel wurde dann gegen Litschau zwar gewonnen, doch es sollte bis zur bitteren Niederlage am Sonntag der einzige im Frühjahr bleiben. Daher nahmen die Mannen um Trainer Mario Huber in allen Tabellenstatistiken was Heim- und Auswärtsspiele sowie Rück- und Hinrunde betrifft, den vorletzten Platz ein. Dass sich das nicht ausgehen kann, war allen Beteiligten klar.

Flaute im Sturm sowie zu viele Gegentore. Mit nur 30 erzielten Toren in 24 Spielen haben die Ritter die zweitwenigsten aller Vereine geschossen und mit 69 die zweitmeisten kassiert. Es fehlte ein Knipser, das waren weder im Herbst Martin Pulec noch Pavel Bolina im Frühjahr. Beide brachten es nur auf je drei Tore. Bester Torschütze ist Stefan Kropik mit sechs Toren aus 19 Spielen.

Verletzten- und Ausfall-Liste. Am meisten tat der Ausfall von Nikoley Schibany weh, der sich schon nach 45 Minuten im Auftaktspiel in Brand verletzte und nicht mehr zurückkam. Torgarant wäre aber der bullige, großgewachsene Stürmer wohl auch nicht gewesen. In den zehn Einsätzen traf er kein einziges Mal. Kurzzeitausfälle wegen kleinerer Blessuren sowie berufsbedingte oder private Ausfälle rundeten das Bild ab.

Zukunft. Der Verein steht am Spielersektor auf gesunden Beinen, verfügt über vier Nachwuchsteams und eine sehr junge Reservemannschaft. Auch die Kampfmannschaft besteht Großteils aus eigenen Spielern. Mit der Zukunftsplanung kann daher schon jetzt begonnen werden. Trainer Mario Huber (38), ein Rappottensteiner Urgestein, will weiter auf der Kommandobrücke Platz nehmen. Huber: „Ich will weitermachen, muss aber noch abwarten, wie der Vorstand entscheidet.“ Angesichts der prekären Tabellensituation gab es schon im Vorfeld Gespräche mit den Spielern. „Der Großteil hat signalisiert auch eine Klasse tiefer mitzuziehen. Abzuklären ist noch, wie es mit den Legionären weiter geht“, sagt Huber.