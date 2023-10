Die Wechselfreude hält sich bei den Bezirksklubs in Grenzen

Dass Spielerwechsel dazu führen, dass Spiele noch gedreht werden, kommt vor allem im Profibereich gar nicht so selten vor. Doch wie schaut es im Amateurbereich aus? Wir haben die fünf Gmünder-Bezirksvereine der 1. Klasse unter die Lupe genommen. In den elf bisher gespielten Runden hat noch kein Spielertausch entscheidend das Endergebnis beeinflusst. Denn - und das ist das Kernproblem - die Spielerkader sind in der Breite so dünn, dass in den insgesamt 55 Spielen kein Verein das volle Wechselkontigent ausgeschöpft hat.

Die meisten Auswechslungen nahm St. Martins Trainer Andreas Bachhofner-Wurm vor. Er tauschte insgesamt 28-mal - etwa dioe Hälfte der 55 erlaubten Möglichkeiten zum Spielerwechsel. Er war auch der einzige Coach der Liga, der vier Wechselspieler zum Einsatz brachte (gegen Litschau). „Ich versuche immer so viele Spieler wie möglich zu wechseln“, sagt Bachhofner-Wurm. „Wenn die Umstände bzw. der Spielstand es erlauben, wechsle ich auch ganz junge Spieler als Belohnung für ihre Trainingseinstellung ein. Nur in der ersten Hälfte tausche ich prinzipiell nie, darunter würde das Selbstvertauen eines Spielers leiden.“

„Durch die vielen Ausfälle bekommt auch die Reserve Probleme“

Trotz der vielen verletzungsbedingten Ausfälle hat Weitra-Trainer Klaus Doppler immerhin 24-mal gewechselt - und in jedem der elf Spiele zumindest einmal. „Ich würde liebend gerne viel öfter tauschen, aber die momentan nicht vorhandene Breite im Kader lässt nicht mehr zu“, erklärt er. „Und durch die übermäßig vielen Ausfälle gerät auch die Reserve in Personalnot. Prinzipiell setzte ich zumindest einen frischen Spieler auf die Bank. Aber es kam schon vor, dass auch das nicht ging, weil sonst die Reserve zu wenig Spieler gehabt hätte.“ Doppler hofft, dass im Frühjahr der Kader größer ist. Dann kann er seine Vorstellung, weitere zwei bis drei Spieler auf die Bank zu setzten die nur eine Halbzeit in der Reserve zum Einsatz kommen, umsetzen.

Die wenigsten Auswechslungen nahm Nondorf vor, nämlich nur 17. Gegen Waldhausen spielte die Anfangsformation überhaupt bis zum Schluss durch. Trainer Horst Mager begründet den Umstand dahingehend, dass ihm bei keinem Spiel der gesamte Kader zur Verfügung stand. „Es gab und gibt auch aktuell immer wieder verletzte und nun auch gesperrte Spieler.“ Das Prinzip, dass ein Ersatzspieler nicht in der Reserve spielen darf, um einen frischen Spieler auf der Bank zu haben, zieht er dennoch durch, denn: „Man weiß ja nie, ob sich gleich am Anfang des Spieles jemand verletzt.“

Brand-Nagelberg nahm auch nur 19 Spielerwechsel vor. Wobei verletzungsbedingt zweimal sogar schon in Hälfte eins gewechselt werden musste. Spielertrainer Markus Dangl hat ein ähnliches Problem wie sein Doppler - einen zu kleinen Kader. „Auf der Bank ist, wenn noch dazu verletzungsbedingte Ausfälle sind, ganz einfach zu wenig Qualität vorhanden. Daher ist es nicht möglich, Spieler einzuwechseln, die noch Impulse setzen können.“ Seine Wunschvorstellung ist dahingehend, dass ein ausgeruhter Spieler und einer, der maximal eine Halbzeit in der Reserve spielt, beim Austauschkontigent dabei sind.

Hoffnung auf mehr frische Kräfte im Frühjahr

Bleibt noch der USC Litschau, der die größte verletzungsbedingte Ausfallliste aufweist. Dementsprechend sind Trainer Martin Glaser beim Spielertausch oft die Hände gebunden. Zumindest 20-mal nahm Glaser Spielerwechsel vor, zuletzt spielte gegen Waldhausen die Anfangsformation bis zum Ende durch. Dabei wäre Glaser ein Trainer, der gerne wechselt - das hat er schon bei Brand-Nagelberg bewiesen. „Da stand mir eine Saison lang ein großen Kader zur Verfügung, ich habe manchmal das volle Kontigent von fünf Möglichkeiten ausgeschöpft“, sagt er. Die zwei ausstehenden Spiele wird sich in Litschau nichts ändern, im Frühjahr sollten dann einige verletzte Spieler zurückkommen. „Dann, so hoffe ich, kann ich von der Bank mit frischen Kräften im Laufe des Spieles einiges ändern, wenn nötig auch einen Systemwechsel vornehmen.“

Fünf Wechselspieler (bei maximal drei Spielunterbrechungen exklusive Halbzeit) zum Einsatz zu bringen ist übrigens im Amateurbereich seit der Saison 2020/21 erlaubt. Deshalb dürfen mittlerweile auch sechs Ersatzspieler auf dem Spielbericht nominiert werden - in der Regel fünf Feldspieler und ein Ersatztormann, wobei Letzterer nicht verpflichtend ist.