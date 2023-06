Merkl vs. Jasansky: Das Duell um die Torjäger-Krone

Aufsteiger Schwarzenau spielte eine grundsolide erste Saison in der 1. Klasse. „Unser Ziel, im vorderen Tabellendrittel zu landen, haben wir geschafft. Da wir im Herbst sehr gut gestartet sind, haben wir das Ziel nach vorne verschoben. Leider ist uns zwischenzeitlich dann die Luft ausgegangen“, betonte Obmann Andreas Dorr.

Theoretisch wäre sogar Platz drei noch möglich. Da muss man aber in der Schlussrunde in Gastern gewinnen und müssen gleichzeitig Weitra und Vitis ihre Spiele verlieren. Apropos Gastern: Da bezog man im Herbst daheim eine 2:8-Klatsche. Was noch immer wurmt. Dorr: „Die wollen wir ausmerzen.“

Am letzten Spieltag kommt's zudem auch zum direkten Duell um die Torjäger-Krone zwischen Lukas Merkl und Martin Jasansky. Gasterns Jasansky scorte in der vergangenen Runde in Weitra dreimal, ist seinem tschechischen Landsmann Merkl, der lange überlegen an der Spitze lag, bis auf zwei Tore herangerückt. Merkl, der gegen Rappottenstein einmal traf, hält bei 27, Jasansky bei 25 Toren.