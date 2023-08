Ein Hauch von Profitum für den Amateurkick

Wenn die Kameras bei einer Fernsehübertragung eines Fußballspieles kurz Richtung Trainerbank schwenken, ist es Standard, dass neben dem Trainer dessen „Co“ oder Videoanalyst mit einem Laptop in der Hand sitzt und die beiden sich Austauschen. Im Profibereich wird so eine Fehleranalyse im Schnellverfahren während des gesamten Spiels durchgeführt. Das Wiener Start-up „Zone 14 Replay“ will das jetzt auch Trainern im Amateurfußball einen von vielen schon längere Zeit gehegten Traum erfüllen. Mit dabei ist der Litschauer Kicker Stefan Bartl.

„Zum Einen versuche ich als Programmierer und Entwickler das Produkt voranzutreiben, zum anderen bin ich auch im Sales-Bereich tätig und kann so mein fußballerisches Know-how einbringen“, erklärt der 23-Jährige, der im April dieses Jahres bei „zone 14 replay“ zu arbeiten begann. Das Unternehmen wurde 2021 von drei jungen Männern mit Affinität für Fußball und Technik gegründet. Einen der drei kennt Bartl seit seinem Studium an der FH Technikum in Wien.

Foto: privat

„Es handelt sich um ein Plug-and-Play-Videosystem aus zwei 4K-Kameras, die Höhe Mittellinie auf einem Flutlichtmast oder unter dem Tribünendach angebracht werden, und einer Logikbox. Mit KI-gestützter Technik und Computer Vision ist es möglich, Spiele ohne Kameramann aufzuzeichnen. Das Erkennen von Spielern erfolgt vollautomatisch“, erklärt Bartl das System. „Das ermöglicht den Trainer während des Spieles wichtige Szenen live mitzutaggen. Nach dem Spiel ist die Analyse sofort verfügbar, Spielszenen können mit den Spielern geteilt und in einer Playlist gespeichert werden.“

Ebenfalls integriert ist ein Zeichentool, um Szenen bis ins kleinste Detail zu analysieren. Bartl spricht aus eigener Erfahrung: „Als Spieler ist es sehr interessant zusehen, wie man sich auf dem Platz bewegt. Und durch die Videoanalyse entfällt jegliche Diskussion mit dem Trainer, ob man einen Sprint gemacht hat oder nicht.“

Aktuell arbeiten in Österreich etwa 60 Vereine mit „Zone 14“, international läuft gerade eine Testphase. Ein Waldviertler Verein ist noch nicht an Bord. Womöglich steigt aber schon bald Bartls Heimatklub USC Litschau ein. Der Sportliche Leiter zeigt sich durchaus interessiert: „Wir werden das noch vereinsintern genau abklären, im März sollte es auf Schiene sein. Mir schwebt auch vor Spielszenen in den Social Media Kanälen für Werbezwecke zu verwenden.“

Nicht nur Litschau klingt interessiert. Auch andere Waldviertler Trainer könnten sich gut vorstellen, mit dem System zu arbeiten, wie eine kurze NÖN-Umfrage ergab. So zeigten sich etwa Klaus Doppler (Weitra), Nondorfs Horst Mager oder Patrick Wunsch, seit Sommer in Heidenreichstein auf der Kommandobrücke, durchaus positiv. „Ich werde mir das noch genau anschauen“, sagt etwa Wunsch. SC-Gmünd-Trainer Markus Früchtl kennt „zone 14“ schon, hat damit bei einem Trainerkurs Bekanntschaft gemacht: „Vom Tool in ich begeistert, ich finde das System schwer in Ordnung.“