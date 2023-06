Erleichterung in Echsenbach: Abstieg abgewendet

Des einen Leid, des anderen Freud, so kann man die Stimmungslage zwischen den beiden Lagern in Rappottenstein und Echsenbach beschreiben. Trainer Johannes Grubeck nahm am Sonntagabend mit sichtlicher Erleichterung das Resultat vom Spiel Rappottenstein gegen Weitra zur Kenntnis. „Natürlich bin ich jetzt froh, dass die Anspannung mit einem Schlag weg ist“, so seine ersten Worte. „Es wäre schon bitter gewesen, gleich von der Gebietsliga in die 2. Klasse durchzurauschen.“

Der Punkt, den man sich in Litschau vorgenommen hatte und mit dem 1:1 auch erreichte, war natürlich auch ausschlaggebend für den vorzeitigen Klassenerhalt. Jetzt können die letzten drei Partien ohne Druck absolviert werden. „Tabellarisch ist es noch unser Ziel Brand-Nagelberg zu überholen. Die Priorität liegt aber darin, dass ich unseren jungen Spielern eine Chance gebe, sich zu beweisen. Schließlich beenden Florian Kerschbaum und Alexander Scharf ihre Karrieren, Lukas Scheibelberger wird uns verlassen und mit Roman Herzan, der an einer Hüftverletzung leidet, planen wir nicht mehr weiter. Da kann ich testen wer für die nachzubesetztenden Positionen am besten geeignet ist“, so Grubeck.

Winterneuzugänge sollen gehalten werden

Die im Winter verpflichteten Spieler aus der Wiener Gegend haben noch ein Jahr Vertrag, sie sollen gehalten werden. Ein Fragezeichen steht hinter Ersatztormann Haci Mustafa Ersoy, nachdem Stammkeeper Tomas Hrejbek wieder fit ist. Geht es nach dem Coach, möchte ihn dieser behalten.

Und will der Verein Grubeck überhaupt behalten? Er selbst will weitermachen, das Gespräch mit dem Vorstand suchen. Obmann Erwin Nechwatal hält sich diesbezüglich noch bedeckt: „Wir im Vorstand haben darüber noch nicht geredet, da noch viele organisatorische Sachen zu erledigen waren. Wir werden uns aber bald bezüglich Trainerfrage entscheiden, mehr kann ich im Augenblick noch nicht sagen.“