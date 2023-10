Erstes 0:0 im 57. Spiel

Eine Saisonpremiere hatte die abgelaufene neunte Runde parat: Erstmals in der laufenden Spielzeit trennten sich mit Vitis und Raxendorf zwei Mannschaften torlos – und das im bereits 57. Meisterschaftsspiel dieser Saison. Nach dem Spiel haderten besonders die Vitiser mit der Punkteteilung, spielten gegen den Tabellenersten immerhin über eine ganze Halbzeit in Überzahl. Kurz vor der Pause flog nämlich Raxendorfs Torhüter Petr Mendl wegen Torraubes mit glatt Rot vom Feld. „Wenn mir vor dem Spiel jemand gesagt hätte, dass wir gegen Raxendorf einen Punkt machen, hätte ich ihn sofort genommen. Nach dem Spiel ist es aber schon auch schade, da wir durch den Ausschluss auch besser waren und ein Sieg möglich gewesen wäre“, sagte Vitis-Sektionsleiter Gerald Dick, der aber betonte: „Wir sind schon zufrieden mit dem Unentschieden.“ Vorige Saison gab's die erste torlose Partie wesentlich früher: Schon in Runde eins in Gastern. Deren Gegner? Raxendorf.