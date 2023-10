Jürgen Uitz: Der Musiker mit dem Herz fürs Kicken

Eigentlich hat Jürgen Uitz schon vor einigen Jahren seine Fußballschuhe samt Torwart-Handschuhe an den Nagel gehängt. Für seinen Herzensverein USV Brand-Nagelberg holte er beides aber noch einmal herunter. Seit vier Wochen hütet er bereits in der Kampfmannschaft das Tor. Und das mit Erfolg. In dieser Zeit gab es drei Siege - zuletzt am Sonntag gegen Gastern.

Die Brander stecken wie berichtet seit Saisonstart in Tormann-Nöten. Der Neue, Gregor Schuller, verletzte sich gleich in der Vorbereitung schwer. Der ebenfalls erst im Sommer geholte Ersatzmann Filip Makrlik hat weder Eigenbau- noch Verbandsspieler-Status, darf also nur spielen, wenn einer der Leistungsträger Peter Sulek oder Vojtech Preucil passt. Das funktionierte zweimal verletzungsbedingt. Zweimal stellte sich Kapitän und Innenverteidiger Marcel Schindl ins Tor. Dauerlösung konnte das aber keine sein.

Bei der Lösungssuche kam der Verein auf Jürgen Uitz zu sprechen. Als der USV an ihn herantrat, zögerte Uitz keine Sekunde. „Es war für mich zwar ungeplant, aber logisch das ich das mache“, sagt er. Sein Debüt gab Uitz in Runde fünf - ausgerechnet beim Auswärtsspiel in Litschau, wo er beruflich als Stadtamtsdirektor tätig ist. „Knapp vor dem Spiel musste ich noch eine Trauung vornehmen“, erzählt er. Die Vorzeichen waren daher alles andere als optimal. Die Nervosität war groß, doch seine Vorderleute wuchsen über sich hinaus, man feierte mit 4:2 den ersten Sieg in der laufenden Saison. Uitz: „Ich muss zugeben, dass mir das sehr nahe ging, ich hatte in der Kabine Tränen in den Augen.“ Selbstkritisch fügte er an, dass er das erste Gegentor halten hätte müssen.

Die Fußballerkarriere war für Jürgen Uitz eher ungewöhnlich. Erst im Alter von 19 Jahren („Ich habe nie in einer Jugendmannschaft gespielt.“) schloss er sich seinem damaligen Heimatverein FC Heidenreichstein an. Auf dem Sprung in die Kampfmannschaft warf ihn eine Herzmuskelentzündung zurück - später erlitt er sogar einen Herzstillstand. Doch das Leben ging weiter. So auch die sportliche Karriere. Für ein halbes Jahr wechselte Uitz 2004 zu Bad Großpertholz, war danach wieder für Heidenreichstein im Einsatz.

2012 verlegte Uitz, als er seine heutige Gattin Katharina, mit der er einen dreijährigen Sohn hat, kennen lernte, seinen Wohnsitz nach Brand. Uitz schloss sich dem ATSV Brand an und begann parallel zu seiner aktiven Laufbahn mit der Trainerausbildung. „Ich habe sowohl die Prüfung zum Landesverbands- und Tormanntrainer erfolgreich abgeschlossen, war dann als Trainer der Kampfmannschaft bei der SG Brand/Nagelberg und auch als Jugend- und Tormanntrainer für einige Zeit tätig.“ Wegen eines Kreuzbandrisses musste er den Futsal-Trainerkurs abbrechen.

Uitz bekleidete auch einige Funktionen im Verein, zog sich aber vor einiger Zeit komplett vom Fußball zurück. Denn eigentlich war für ihn der Weg als Musiker vorgezeichnet. Bei der Trachtenkapelle Brand ist er Obmann, spielt Flügelhorn und Trompete. „Das Ganze ist sehr zeitaufwendig, etwa 60 Termine pro Jahr stehen an. Besonders zeitaufwendig sind die die Vorbereitungsarbeiten für die Organisation der jährlichen Großveranstaltung Böhmischer Traum in Brand“, fügt Uitz an. Dadurch genießt er in der Gemeinde Brand-Nagelberg und besonders in Musikerkreisen weit darüber hinaus eine große Bekanntschaft und auch Beliebtheit.

Jetzt kommt zumindest bis zum Ende der Herbstmeisterschaft ein weiterer Zeitaufwand mit ein- bis zweimal Fußball-Training pro Woche dazu. Uitz: „Ich habe das mit meiner Frau besprochen. Sie hat gemeint: Mach das, wenn es dir Spaß macht.“ Und als Physiotherapeutin hatte sie nach dem Spiel in Litschau alle Hände voll zu tun. „Mir tat jeder Muskel weh“, so Uitz.

Am Sonntag hielt er gegen Gastern mit drei großartigen Saves seinen Kasten erstmals rein, Brand-Nagelberg feierte einen 1:0-Sieg. „Ich verspüre keinen Druck, vertraue auf meine Routine“, gibt sich Uitz selbstsicher. Und seine Mitspieler, vor allem die Verteidiger, unterstützen ihn dabei kräftig, versuchen die Schüsse der Gegner soweit es geht zu blocken. „Wir sind sehr froh, dass uns Jürgen in der schwierigen Lage aushilft. Klar stemmen wir uns den Angriffen der Gegner noch mehr entgegen. Ich habe zweimal im Tor ausgeholfen und weiß, wie wichtig die Unterstützung ist“, sagt Kapitän Marcel Schindl, der froh ist, jetzt wieder als Innenverteidiger agieren zu können.