Die jüngste Abwehr der Liga etabliert sich

Nimmt man die Aufstellungen unserer fünf Bezirksvertreter genauer unter die Lupe, fällt auf, dass St. Martin die mit Abstand jüngste Abwehrkette aufbietet. Im Heimspiel gegen Kautzen bildeten am Samstag von rechts Dominik Decker (18), Martin Hobbiger (27), Clemens Weissenbäck (18) und Roland Pischinger (25) die Viererkette. Der ebenfalls erst 17-jährige Patrick Kurzmann ersetzte in den letzten 20 Minuten den angeschlagenen Decker.

Fast alle aus der eigenen Jugend

Mit dem 33-jährigen Thorsten Flicker, der obendrein eine Menge Landesliga-Erfahrung mitbringt, steht zumindest im Tor ein Mann mit viel Routine. Birgt das nicht dennoch ein Risiko? „Im Endeffekt ja“, sagt Sektionsleiter Klaus Kirschbaum deutlich. „Aber nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Abwehrchef Andreas Wandl (auch erst 25 Jahre alt; Anm.) war die Transferzeit schon vorbei. An sich hätte ich schon gerne einen routinierten Österreicher als Innenverteidiger geholt, wir haben uns aber für den eingeschlagenen Weg entschieden.“

Ins Auge sticht nicht nur das Alter, sondern auch die Tatsache, dass bis auf Hobbiger alle aus der eigenen Jugend hochgezogen wurden, bei keinem höherklassigen Verein Erfahrung sammeln konnten. Hobbiger begann seine Karriere im Nachwuchs von Langschwarza bzw. Schrems. Im Erwachsenenbereich spielte er großteils in der 2. Klasse. Im Jänner 2022 wechselte er zu St. Martin, etablierte sich auf Anhieb.

Trainer überlegt dennoch Alternative

Trainer Andreas Bachhofner-Wurm stellt allen ein gutes Zeugnis aus, vertraut den Jungs: „Im Hinterkopf schwebt mir schon die Variante vor, Josef Kluzak vom Mittelfeld abzuziehen und ihn als Innenverteidiger aufzustellen. Aber dann muss ich mir auf der Sechser-Position etwas einfallen lassen.“

Es gäbe also eine Alternative - denn in den zwei bisherigen Spielen schlich sich schon der eine oder andere Fehler ein. Das führte sowohl in Raxendorf (1:2) als auch gegen Kautzen (3:1) zu Gegentoren. „Wandl war auch als Einteiler der Mitspieler verantwortlich. Das fehlt nun. Sie kommunizieren noch zu wenig miteinander“, bemerkt Bachhofner-Wurm. „Dazu kommt, dass bei der Spieleröffnung Fehler passieren, wenn uns der Gegner hoch anpresst.“

Dessen vorrangiges Ziel war, die Abwehr über den Sommer zu stabilisieren. In der Vorsaison fingen sich die Lainsitztaler 44 Gegentore ein, im Schnitt 1,7 pro Spiel. Nun ist es aber so, dass die sehr starke, mit pfeilschnellen Spielern ausgestattete Offensivabteilung immer für Tore gut ist. Nur bei der Chancenauswertung ist noch viel Luft nach oben. Auch gegen Kautzen wurden noch mehrere Großchancen liegen gelassen. Zudem ist die Defensivarbeit der Offensivspieler ist noch verbesserungswürdig. Denn die Verteidigung fängt bekanntlich beim vordersten Stürmer an.