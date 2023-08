Kartenspiele bringen Echsenbacher in die Bredouille

42. Minute Gelb-Rot für Mohamed Ali Ben Hadj Amor, 54. Minute Gelb-Rot für Julian Homolka und 78. Minute Gelb-Rot für Thomas Scheibelberger. Der Sonntag in Waldhausen war für den USC Hartl-Haus mehr als gebraucht. Die Echsen beendeten die Partie gegen Aufsteiger zu acht (!), fingen sich zudem in der Schlussphase das 0:2, obwohl sogar in Unterzahl mehr drin gewesen wäre.

Trainer Johannes Grubeck war nach der Partie natürlich frustiert: „Normalerweise sag ich über die Schiedsrichter weniger, aber er hat die Partie schon sehr beeinflusst. Ich sag‘ mal so, bevorteilt hat er uns nicht. Kein Fingerspitzengefühl, sowas hab ich ganz selten erlebt.“ Patrik Zelinsky, Coach bei Waldhausen, sah keine Fehlentscheidungen: „Die gelben Karten gehen komplett in Ordnung. Ich würde mir wünschen, dass mehr Schiedsrichter harte Fouls gleich bestrafen und nicht so lange mit gelben Karten wartet. Auch, wenn meine Spieler solche Fouls begehen.“

Für Grubeck beginnt jetzt das Grübeln, wen er gegen Gastern aufs Feld schickt: „Jetzt müssen wir schauen, dass wir die Ausschlüsse kompensieren können. Drei sind halt schon bitter, wir haben keinen 20-Mann-Kader. Wir werden alles mobilisieren.“

Waldhausen hingegen fährt nach Langschlag, beim letzten Duell, Ende März, gab es dabei einen Kantersieg. Zelinsky und Co siegten 9:1. Am Ende der Saison stiegen aber bekanntlich beide Mannschaften auf. Waldhausen als Erster direkt, Langschlag über die Relegation als Zweiter.