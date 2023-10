Langschlag-Trainer: „Wir haben keinen Stürmer“

79 Volltreffer in 24 Spielen gelangen Langschlag in der Vorsaison in der 2. Klasse. 37 davon erzielte Stanislav Pacholik, der vor der neuen Saison dem Ruf der 2. Landesliga West folgte und sich Gmünd anschloss - dort nach etwas Startschwierigkeiten auch zum Torjäger geworden ist.. Mit dem Tschechen verlor man nicht nur den Torgaranten, sondern auch seine Anspielstation im Angriffsdrittel und einen ständigen Unruheherd.

„Wir sind vorne zu wenig gefährlich, das ist aber logisch, wenn man keinen Stürmer hat“, sagte Trainer Patrick Unterholzer nach dem 0:3 in Albrechtsberg. Er hadert mit vielen Ausfällen und eben dem Pacholik-Abgang, der nicht nachbesetzt wurde: „Ich kann keinen Verteidiger im Sturm einsetzen, das ist nicht möglich.“

In der kommenden Transferphase soll beim Aufsteiger neues Personal her. „Wir werden uns im Winter mit einem Stürmer und mit einem Mittelfeldspieler verstärken. Bis dahin müssen wir schauen, dass wir irgendwie durchkommen“, so Unterholzer.