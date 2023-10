Litschau rüstet sich für den Umbau im Winter

Nicht viel zu lachen haben momentan die Trainer der fünf Bezirksvereine. Die momentane Tabellensituation ist trist, Nondorf, Weitra, Litschau und Brand-Nagelberg kommen nicht vom Fleck, belegen weiter geschlossen die Ränge neun bis zwölf. Immerhin konnte sich Litschau etwas Luft verschaffen, gewann 4:3 in Weitra. Mit dem dritten Saisonsieg wurde das Abrutschen in die Abstiegszone verhindert.

Rang elf markiert dennoch einen Tiefpunkt. So schlecht standen die Schrammelstädter seit Ewigkeiten nicht mehr da. Trainer Martin Glaser, der im Sommer Interimscoach Pavel Matejka abgelöst hat, beruft sich auf die Personalsituation: „Mir stehen meistens nur elf Spieler zur Verfügung, und von denen laufen auch drei mit Blessuren auf. Bis zur Winterpause kommt auch keiner der Langzeitverletzten mehr zurück.“

„Einige Spieler haben nur Kraft für 60 Minuten“

Derer gibt es gleich fünf, dazu gesellte sich seit dem Spiel gegen Brand-Nagelberg in Runde fünf auch Vit Brabec mit einer gebrochenen Rippe, der im Herbst nicht mehr auflaufen wird. Auffällig bei Litschau ist auch: Nachdem die Glaser-Elf schon gegen Kautzen in der Schlussphase ein 3:1 noch aus der Hand gegeben hat, wurde es in Weitra wieder knapp - diesmal waren die Litschauer bereits 4:0 in Front.

„Die Vorbereitung war schlecht, so eine möchte ich als Trainer nicht mehr erleben“, räumt Glaser ein. Der Sportliche Leiter Ralf Wagesreither nimmt sich kein Blatt vor den Mund: „Einige Spieler haben nur Kraft für 60 Minuten. Die müssen aber durchspielen, es fehlt die Alternative auf der Bank. Wenn wir tauschen, ist das eine Katastrophe. Wir müssen daher die elf uns zur Verfügung stehenden Spieler bis zur Winterpause hegen und pflegen.“

Kontakte für Umbruch im Winter werden geknüpft

So aussichtslos die Lage scheint, greifen in solchen Situationen im Fußball immer dieselben Mechanismen, die die Trainerfrage stellen. Sicher auch in Litschau. Für den Verein ist ein Trainerwechsel aber kein Thema. Martin Glaser mache gute Arbeit, sei ein positiver Typ hört man aus Spielerkreisen. Zudem machten die Schrammelstädter in der Vorsaison mit Trainerwechseln keine gute Erfahrung. Nachdem Bruno Meyer im Herbst 2022 das Handtuch warf, folgte Michael Scherzer. Der verabschiedete sich noch vor dem Rückrundenstart wieder. Für das restliche Frühjahr kam dann Pavel Matejka als Interimslösung, ehe in der Sommerpause Glaser andockte.

Dass es Veränderungen geben muss, darin sind sich Wagesreither und Glaser aber einig. Auf dem Spielersektor wird es in der Winterpause zu einem Umbruch kommen. Erste Kontakte wurden bereits geknüpft, sagt Wagesreither: „Die Konzentration müssen wir aber jetzt auf die noch ausstehenden drei Spiele richten. Sieben Punkte wären super, ich nehme auch neun.“

Das sind durchaus kernige Aussagen des Sportchefs, geht es doch unter anderem gegen den Tabellenzweiten Waldhausen - schon am kommenden Sonntag im heimischen Waldstadion. Auch Vitis in der Woche darauf wird eher ein harter Brocken werden. Gegen Hartl Haus in der Schlussrunde ist ein Sieg aber schon Pflicht.