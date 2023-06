Litschau stellt sich für die nächste Saison neu auf

Nach vier Niederlagen in Folge war das 1:1-Remis gegen Hartl Haus zumindest ein wenig Balsam auf den offenen Wunden. Aufgrund der momentan sehr dünnen Personaldecke im Angriff feierte nach fast eineinhalb Jahren Pause Jörg Wagesreither ein Comeback. Das dauerte aber verletzungsbedingt nur eine Viertelstunde, nachdem er in Minute 62 eingewechselt wurde. Der Fokus liegt schon bei der Planung für die kommende Saison, der bereits vor einigen Wochen begonnen hat. Geklärt muss vor allem die Trainerfrage werden, da steht man laut Sportleiter Ralf Wagesreither womöglich schon knapp vor einem Vollzug.

Bartls Comeback verzögert sich, Deimel ist wieder da

Am Spielersektor sind auch schon wichtige Weichen gestellt worden. Tormann Jiri Kubat wird abgegeben, der neue und alte Keeper heißt Matthias Eschelmüller. „Er trainiert bereits fleißig“, berichtet Wagesreither. Den frei gewordenen Ausländerplatz wird ein Tscheche aus dem Raum Jihlava, wo die drei bereits bei Litschau spielenden Tschechen daheim sind, einnehmen. Fix ist, dass der derzeitige Kapitän Benjamin Hofbauer seine Karriere beenden wird. Daher will man sich auch auf dem heimischen Spielermarkt umsehen. Das Comeback von Stefan Bartl nach seinem Kreuzbandriss, den er sich vor einem Jahr zuzog, verzögert sich ein wenig. Dafür steht Fabian Deimel in der kommenden Saison wieder zur Verfügung.