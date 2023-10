Martin Schlögl: Ein weitgereister Keeper hat heim gefunden

Nicht selten beeinflusst die Leistung des Torhüters den Aufgang eines Fußballspiels. So auch in dieser Runde, in der zwei Torhüter bei knappen Spielständen patzten, die Partien just verloren gingen. Das Gegenbeispiel ist Martin Schlögl, der gegen den SV Waldhausen den überraschenden 3:2-Sieg des SV Weitra mit einer Glanzleistung festhielt. Wie schwer es wird, wenn das Einser-Leiberl unfreiwillig vakant ist, erlebt derzeit wie berichtet der USV Brand-Nagelberg. Aber wie ist es eigentlich um die Männer zwischen den Pfosten in der Liga bestellt?

Grundsätzlich verfügngen die meisten Vereine der 1. Klasse über teils überdurchschnittlich gute Torleute. Einige davon sind gerade im besten Fußballer-Alter, nicht wenige bringen auch schon Erfahrung aus höheren Spielklassen mit. So etwa Schwarzenaus Marvin Pichler (27) und Patrick Grawatsch (Nondorf /32) bei Amaliendorf oder Thorsten Flicker (33), der viele Jahre bei Gmünd in der 2. Landesliga spielte. Lukas Janda (Vitis/24), Matthias Eschelmüller (Litschau/28) sowie Kautzens 25-jähriges Eigengewächs Frowin Hauer fallen auch darunter. Bei Hartl Haus und Raxendorf hüten routinierte Tschechen das Tor.

Der Routinier im Weitraer Kasten

Zwei Tormänner tanzen aber komplett aus der Reihe. Der eine ist Marcel Fasching, der mit seinen 19 Jahren schon das Tor des USV Gastern hütet, zu den talentiertesten Goalies im Waldviertel gehört. Das hat sich auch schon bei den Funktionären und Trainern von höherklassigen Vereinen in der Region herumgesprochen. Und dann ist da noch der bereits eingangs erwähnte Martin Schlögl. Er ist trotz seiner 42 Jahre seit fünf Jahren bei Weitra die unumstrittene Nummer eins.

„Er ist topfit, kommt mindestens einmal, manchmal auch ein zweites Mal die Woche zum Training“, streut Trainer Martin Doppler seinem Goalie Rosen. „Ich hoffe dass er noch das eine oder andere Jahr anhängt.“ In der laufenden Saison wuchs der Routinier schon das eine oder andere Mal über sich hinaus. So hielt er die Offensive von St. Martin in Schach und damit das 1:1-Remis fest. Und er trug auch wesentlich dazu bei, dass Weitra am Samstag in Waldhausen überraschend als Sieger vom Platz ging. Waldhausen-Trainer Patrik Zelinsky, mit dem Schlögl ein Jahr gemeinsam in Horn spielte, war, zum Leidwesen seiner Mannschaft, von der Performance seines Ex-Kameraden beeindruckt.

Von Hoheneich bis in die 2. Bundesliga und ins Beachsoccer-Nationalteam

Martin Schlögl ist in seiner Karriere viel herumgekommen. Das Kicken erlernte er einst beim Heimatverein Hoheneich, wechselte dann zu Schrems. Mit 19 Jahren schloss er sich für ein Jahr Horn an, kam dann über Zwettl nach Oberösterreich, spielte unter anderem in der Zweiermannschaft des LASK, danach bei den damaligen Zweitligisten Schwanenstadt und Vöcklabruck und schließlich 2010 beim damaligen Regionalligisten FC Pasching. „Ein Highlight war mit Vöcklabruck das Cupspiel gegen Red Bull Salzburg in Runde zwei, das wir aber knapp verloren“, erinnert sich Schlögl.

Aber nicht nur auf Rasen zählte Schlögl zu den Top-Torhütern. Sondern auch auf Sand. Von 2009 bis 2012 war er Tormann des Österreichischen Beachsoccer-Nationalteams, reiste für Spiele durch ganz Europa. Er spielte auch in zwei WM-Qualifikationen. „Ich habe es auf 30 Einsätze gebracht. Bei den Gegnern spielten oft auch einige bekannte Weltstars“, erzählt Schlögl.

Bei Budweis sesshaft geworden

2014 kehrte Schlögl sportlich zurück ins Waldviertel. Erst zum SC Zwettl, 2017 kehrte er für ein halbes Jahr in seine Heimatgemeinde zurück, spielte für Nondorf. Von dort ging es zum SV Weitra. Dort taugt es dem heute 42-Jährigen nach fünf Jahren noch. „Ich habe hier einen Vertrag auf Lebenszeit“, lacht er, angesprochen auf ein mögliches Karriereende. „Im Ernst: Mir gefällt es hier, ich schätze den Trainer und den Vorstand des Vereins und habe hier viele Freunde.“

Privat lebt Schlögl seit über zehn Jahren mit seiner Frau Veronika und zwei Kindern, der 11-jährigen Tochter Vanessa und Sohn Lucas-Andre (7), in einem Vorort von Budweis. „Unser Bub spielt übrigens schon bei der U7 von Dynamo Ceske Budejovice“, erzählt Schlögl, der freilich auch perfekt tschechisch spricht, nicht ohne Stolz.