Mrdalj war nach dem Derby bedient

Ganz bitter endete das Derby zwischen Echsenbach und Langschlag für die Heimischen. Die Echsen lagen zweimal in Front, das zweite Mal sogar in Minute 93, mussten sich aber schlussendlich mit einem Remis begnügen. „Momentan bin ich nicht zu beneiden. Die Mannschaft gibt sich eh Mühe, aber das ist einfach zu wenig. Wir müssen bis Winter noch ein paar Punkte sammeln. So wird es dann (nach dem Winter, Anm.) aber sicher nicht weitergehen.“ Vor allem die Leistung von Torhüter Tomas Hrebejk schmeckte dem Coach nicht. Der tschechische Goalie soll einmal mehr gepatzt haben. „Ich muss ihm jetzt eine Pause geben, er braucht Zeit, um nachzudenken.“ Am kommenden Spieltag gegen Trabellenführer Raxendorf könnte Zweier Valentin Jonjic das Tor hüten.

Während sich Hart Haus ärgerte, holte Kontrahent Langschlag den ersten Punkt nach sieben (!) Niederlagen am Stück. Patrick Unterholzer und seine Jungs empfangen jetzt Mittelständler Gastern, müssen dabei aber wahrscheinlich auf Dominik Hinterndorfer verzichten. Hinterndorfer wurde gegen Echsenbach mit einer offenen Wunder am Knie ausgewechselt und sogar mit der Rettung abtransportiert.

Ganz allgemein war es nicht die gewünschte Ausbeute für die Bezirksklubs. Waldhausen verlor nach 2:1-Führung mit 2:3 gegen Weitra, Schwarzenau musste sich nach 0:0 zur Pause mit 0:2 in Gastern geschlagen geben. Trainer Stefan Erlebach haderte nach Rot für Michael Bauer und Gelb-Rot für ihn selbst, mit der Schiedsrichterleistung: „Die Kartenverteilung ist ärgerlich. Hier waren aus meiner Sicht ein paar grobe Fehlentscheidungen dabei. Aufgrund dieser Tatsache wird das kommende Spiel gegen meinen Heimatverein Albrechtsberg doppelt schwer.“