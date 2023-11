Nach 29 Jahren: Die Lok braust wieder nach St. Martin

Nach dem 9:0-Kantersieg in der Vorwoche gegen Brand-Nagelberg sorgte die 1:2-Heimniederlage gegen noch dazu ersatzgeschwächte Schwarzenauer in St. Martin für große Ernüchterung. War es doch nach fünf Siegen die erste Heimniederlage überhaupt in dieser Saison. Und das ausgerechnet vor dem Derby gegen Langschlag. Auf dieses Spiel fiebern die St. Martiner schon seit dem Aufstieg von Langschlag im Sommer hin. Eine ganze Generation liegt zwischen dem Match am Samstag und dem letzten Aufeinandertreffen in der Saison 1993/94.

Und auch damals gab es dieses Duell nur für eine Saison. Denn St. Martin wurde Meister, stieg in die Gebietsliga auf, während Langschlag als Letzter in die 2. Klasse zurück musste. Für die Lok ist die Ausgangslage durchaus mit damals vergleichbar, ziert der Aufsteiger doch mit vier Punkten das Tabellenende. St. Martin hingegen ist als Neunter meilenweit von einem Aufstieg entfernt.

Mehr als die sportlichen Vorzeichen bringen aber verschiedene Verknüpfungspunkte zwischen den beiden nur zehn Kilometer Luftlinie voneinander entfernt liegenden Vereinen die Brisanz in das Derby. Da gibt es allem voran die Höbarth-Brüder Markus und Thomas, die ihre ersten Fußballschuhe in Langschlag zerrissen haben. Markus spielte auch für die Kampfmannschaft, war Trainer in Langschlag, Thomas schaffte beides in St. Martin. Vor 30 Jahren standen sie sich im bis dato letzten Derby auch gegenüber.

Während Markus, der in Zwettl und beim SV Gmünd höherklassig spielte, heute nur noch im Zuschauerraum zu finden ist, um seinem 18-jährigen Sohn Niklas, der bei Langschlag kickt, als ganz großes Talent galt und sogar bei Red Bull Salzburg vorstellig wurde, zuzuschauen, schlug Thomas die Trainerlaufbahn ein. Er war als Nachwuchsleiter und Trainer viele Jahre in St. Martin tätig. Derzeit ist er Coach in Vitis. Markus, der in seinem Heimatort Bruderndorf mit seiner Gattin eine Landwirtschaft betreibt, war auch einst Trainer bei Lok Langschlag.

Christopher Bruckner, der wegen eines Kreuzbandriss zu einer längeren Pause gezwungen ist, hat seine Wurzeln ebenfalls in Langschlag. Er wäre wohl ebenso gerne am Samstag am Feld gestanden wie sein Leidenskollege und St.-Martin-Urgestein Andreas Wandl, dessen Bruder Bernhard im Jahr 2019 die Seiten wechselte und nun bei Langschlag spielt. Auch Tobias Moser dockte im Winter von St. Martin kommend bei Langschlag an. Andi Wandl ist auch privat mit Langschlag verbandelt. Seine Freundin Ines ist nämlich die Tochter von Markus Höbarth.

Auch sportlich arbeiteten die beiden Vereine einige Jahre im Nachwuchs mit Spielgemeinschaften zusammen. Das ist derzeit nicht mehr der Fall. „Wir haben früher viel zusammengearbeitet, viele Berührungspunkte gehabt“, freut sich auch Langschlag-Obmann Dominik Pfeiffer-Vogl, der das letzte Derby 1994 noch nicht verfolgt hat.

Einige Ausfälle

Das alles ist aber am Samstag Nebensache, es geht um Punkte, die vor allem Langschlag dringend benötigt. In St. Martin hat man Respekt vor dem Gegner, der alles in die Waagschale werfen wird. „Wir wollen das Derby gewinnen“, so die Ansage von Trainer Andreas Bachhofner-Wurm. Doch die Lainsitztaler müssen wichtige Spieler vorgeben. Daniel Krejdl (verletzt) und Dominik Decker (Gelb-Sperre) fehlen fix. Youngster Decker war nach dem Spiel gegen Schwarzenau todunglücklich. Schließlich spielte er im Nachwuchs in der SG mit Langschlag. Der Einsatz von Jiri Miker (leichte Zerrung), der im Angriff nur schwer zu ersetzten ist, ist fraglich. Trotz des späten Termins erwartet man in St. Martin ein volles Haus und gute Stimmung. Zurecht, denn laut momentaner Wetterprognose ist für Samstag Sonnenschein vorausgesagt.