Nach dem Abstieg ist auch der Trainer weg

Der USC Rappottenstein muss sich um einen neuen Trainer umsehen. Vereins-Urgestein Mario Huber, seit 24 Jahren beim Verein und in den vergangenen zwei Jahre allein verantwortlich für die Kampfmannschaft (davor zwei Jahre Co-Trainer unter Michal Masat) gab am Wochenende nach dem Abstieg aus der 1. Klasse seinen Rücktritt bekannt.

„Ich bin der Meinung, es gehört ein neuer Schwung rein“, begründet der 39-jährige seinen Schritt. Der Sportliche Leiter Wolfgang Eichberger, ein enger Vertrauter von Huber, meint: „Es ist schade, aber wir müssen es so akzeptieren. Ich habe von Mario die Zusage, dass er im Verein bleibt, in welcher Funktion auch immer.“ Huber selbst wäre auch nicht abgeneigt, einen aderen Verein zu coachen, schrenkt aber ein: „Nur wenn es passt und der Anfahrweg nicht allzu weit ist.“

Ein 15-Jähriger als Matchwinner

Die Suche nach einem Nachfolger hat in Rappottenstein bereits begonnen. „Es gibt einige Kandidaten, der Neue muss aber unsere Vorstellungen akzeptieren“, sagt Eichberger.

Im letzten Spiel in der 1. Klasse holten die Ritter gegen Raxendorf indes noch einen Sieg. Matchwinner in seinem dritten Einsatz für die Kampfmannschaft war der erst 15-jährige Leon Scheikl, der zwei der drei Rappottensteiner Treffer erzielte. „Leon ist ein großes Talent“, weiß Huber. „Er hat sich aber vorläufig für Volleyball entschieden, besucht die Akademie in St. Pölten und steht daher nicht immer zur Verfügung.“