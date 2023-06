Noch ein Dreikampf: Der Abstiegskampf spitzt sich weiter zu

Während am oberen Ende der Tabelle am Wochenende alle Fäden zusammengelaufen sind, sich der USV Dobersberg vorzeitig zum Meister krönte und auch der USV Gastern Rang zwei fixierte, bleibt die Entscheidung in der Abstiegszone noch weiter offen. Das Remis der Rappottensteiner in Nondorf war aber der Rettungsanker für den USV Brand-Nagelberg, der nun auch rechnerisch aus dem Schneider ist. Der Kampf um den Klassenerhalt wird also zum Triell zwischen Rappottenstein, Windig-steig und dem USC Hartl Haus.

Lange Zeit waren die drei Vereine in der Tabelle nah beisammen, mittlerweile konnte sich Echsenbach aber einen kleinen Polster verschaffen, hat derzeit die besten Karten, in der 1. Klasse bleiben zu können.

Windigsteig muss alles gewinnen

Bei fünf Punkten Vorsprung und einem Nachtragsspiel noch im Talon auf die Abstiegszone stimmt auch die Form weiterhin – gegen den USV Gastern trauerte Trainer Johannes Grubeck nach dem 0:0 sogar dem möglichen Sieg nach. Zumindest einen möchten die Echsen aus den vier noch verbleibenden Spielen holen, dann ist der Käse gegessen. Das Restprogramm: Litschau (A), Raxendorf (H), Kautzen (H), Dobersberg (A).

Beim Vorletzten Rappottenstein gehen hingegen langsam die Lichter aus, dementsprechend tief hingen die Köpfe der Spieler nach dem Remis in Nondorf. Trainer Mario Huber setzt vor den letzten Spielen gegen Weitra (H), Schwarzenau (A) und Raxendorf (H) auf Durchhalteparolen. Ausfälle einiger Stammkräfte verschärfen die Situation zusätzlich.

Die Personaldecke ist in Windigsteig wieder dicker geworden, das Schlusslicht ging in Weitra aber auch in Überzahl 1:4 unter. Der Abstand ans rettende Ufer beträgt mittlerweile sieben Punkte. Die Hruby-Elf darf sich gegen Schwarzenau (H), Raxendorf (A) und Brand-Nagelberg (H) keine Ausrutscher mehr leisten und braucht Schützenhilfe.