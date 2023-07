Ordentlich umgekrempelt: Brand will neu durchstarten

Die Transferkaiser waren einmal mehr der USC Hartl Haus Echsenbach und Brand-Nagelberg. Auch bei Nondorf und Weitra tat sich einiges. Die restlichen Vereine waren beim Transfergeschehen eher zuückhaltend.

Acht Abgänge plus zwei Spieler, die ihre Karriere beendeten, dazu sieben Neuzugänge vermeldete Hartl Haus Echsenbach. Für Trainer Johannes Grubeck wird wieder eine Mammutaufgabe, daraus eine Mannschaft zu formen. Daher kann man noch nicht einschätzen, wohin die Reise heuer gehen wird. Das erste Testspiel ging erwartungsgemäß gegen Heidenreichstein mit 0:5 in die Binsen. Grubeck relativiert: „Es war ein erstes Kennenlernen, außerdem hat fast die gesamte Verteidigung gefehlt. Ich habe zwei Systeme ausprobiert, das Resultat ist nebensächlich. Immerhin haben wir dreimal nur Aluminium getroffen.“ Der nächste Testspielgegner ist auswärts am Samstag Stein.

Auch Brand-Nagelberg hat sich in der Transferzeit ziemlich runderneuert. Markus Dangl kam als neuer Spielertrainer, mit Vojtech Preucil kam ein echter Stoßstürmer. Die zehn Abgänge, davon vier Stammkräfte, wiegen jedoch schwer. Zwei Spiele sind schon absolviert, wobei das freitägige in Hoheneich (1:3) alles andere als den Erwartungen entsprach – die Leistung war gegenüber dem 2:0 in Amaliendorf unterirdisch. Das Saisonziel kann nur wie im letzten Jahr lauten: nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

Mit Matej Riha und Lubos Jansa holte Nondorf zwei Tschechen an Bord, Ondrej Svoboda verließ nach einer nicht zufriedenstellenden Halbsaison die Mager-Truppe. Klemens Forstner wird Stefan Dürnitzhofer (Karriereende) ersetzen. Den ersten Test hat man bei der SG Sallingberg/Ottenschlag mit einem 4:1-Sieg, trotz des Fehlens vieler Stammkräfte, bestanden. Beim kommenden Testmatch in Pfaffenschlag sollten laut Coach Horst Mager auch die beiden tschechischen Neuverpflichtungen an Bord sein. „Wir sind für die Zukunft gut aufgestellt“, meint Sektionsleiter Manuel Haider. Ein gesicherter Mittelfeldplatz mit Luft nach oben sollte für Nondorf drinnen sein.

Wenig tat sich entgegen den letzten Jahren bei St. Martin. Die Lainsitztaler holten mit Jiri Miker von Pardubice einen Stürmer, der die Flaute im Angriff beenden soll. Der Einstand verlief vielversprechend. Mit vier Toren beim 5:4-Sieg in Furth scorte der Tscheche gleich viermal. Aushilfstrainer Christopher Bruckner, der den urlaubenden Andreas Bachhofner-Wurm vertrat, schwärmt. „Jiri hilft uns sicher weiter. Er ist sehr stark am Ball, geht viel in die Tiefe.“ Da sollte heuer mehr möglich sein als im Vorjahr Platz sieben. Steigern sich die vielen talentierten Spieler nach Plan ist St. Martin ein Anwärter auf den Titel.

Lokalrivale Weitra wird heuer kleinere Brötchen backen müssen. „Ein gesicherter Platz im Mittelfeld sollte, wenn wir von Verletzungen verschont bleiben, möglich sein. Sonst könnte es schlimmer werden“, fürchtet Trainer Klaus Doppler. Jiri Havelka (Knieverletzung) und Bernhard Müller (Schambeinentzündung) sind weiterhin außer Gefecht. Das Karriereende von Leo Weissensteiner und die Pause von Kapitän Michael Hobiger wiegen schwer. Mit dem 43-jährigen Petr Bartejs wurde Ersatz in der Innenverteidigung gefunden, er ist der fünfte Tscheche im Kader. „Was soll ich machen? Ein Österreicher war nicht aufzutreiben... Bartejs ist trotz seines Alters körperlich in Topform“, meint Doppler, der viele Testspiele vereinbarte. Das 5:2 gegen Großpertholz war noch kein richtiger Gradmesser, da gastiert am Freitag mit Gmünd ein ganz anderes Kaliber in die Braustadt.

Nur geringfügige Veränderungen gab es bei Litschau und Schwarzenau. Die Schrammelstädter gehen mit dem neuen Trainer Martin Glaser in die bevorstehende Saison, verpflichteten mit dem Tschechen Lukas Trnka nur einen Spieler für die Kampfmannschaft. Matthias Eschelmüller feiert sein Comeback und ersetzt Jiri Kubat im Tor. Nach der sportlich enttäuschenden Vorsaison und drei Trainerwechseln soll es nun wieder bergauf gehen. Sportleiter Ralf Wagesreither setzt große Hoffnung auf die Rückkehr der Mannschaftsstützen Stefan Bartl und Sebastian Jungbauer. Die Euphorie scheint zurück gekehrt zu sein. Beim Trainingsauftakt wurden 32 Spieler gezählt. Ein Platz unter den besten fünf sollte sicher drinnen sein.

Schwarzenau holte mit Melvin Pichler den dritten Bruder von Marvin und Miklas von Aufsteiger Albrechtsberg. Georg Nigischer wechselte zu Schrems, am letzten Transfertag sprang auch Michael Mürwald Richtung Heidenreichstein ab. Da Florian Tretzmüller mit einem Kreuzbandriss wohl die ganze Saison auszufallen droht, muss der Kader mit Spielern aus den eigenen Reihen aufgefüllt werden. „Es wird weit schwieriger als im Vorjahr. Ziel ist, so weit wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, stapelt Trainer Stefan Erlebach doch ein wenig zu tief.

Der Bezirk Zwettl ist trotz des Abstiegs von Rappottenstein weiterhin mit vier Vereinen vertreten. Denn Langschlag stieg als Tabellenzweiter der 2. Klasse Waldviertel Zentral nach gewonnener Relegation gegen Gutenbrunn ebenso auf wie der souveräne Meister Waldhausen. Beide Vereine verfolgen nach eigener Einschätzung nur ein Ziel – den Nichtabstieg. Da stapelt man in Waldhausen schon ein wenig tief. Mit dem Tschechen Tomas Kirchner wurde Ersatz für dessen Landsmann Ondrej Brusch im Angriff gefunden. Michal Schön ist, obwohl schon in die Jahre gekommen, eine Verstärkung. Bei den weiteren Zugängen Christoph Wagner und Manuel Geyer muss man noch abwarten, ob sie den Sprung in die Kampfmannschaft schaffen. Dem eingespielten Team von Trainer Patrik Zelinsky ist ähnliches wie im Vorjahr Schwarzenau zuzutrauen. Nämlich ganz oben mitzumischen.

Für Langschlag wird es ungleich schwerer. Man wird sehen, ob der neue Trainer Patrick Unterholzer, der erstmals eine Kampfmannschaft coacht, das Feuer nach der gewonnenen Relegation aufrecht erhalten kann. Am Spielersektor schmerzt der Abgang des Torschützenkönigs Stanislav Pacholik und des Abwehrrecken Jan Marhoun. Man wird sehen, ob die Neuen, Vladimir Kolmistr und Vojtech Boustka, ihre Landsleute kompensieren können. Für den Sportlichen Leiter Christian Laister ist das Saisonziel klar abgesteckt: „Wir wollen nicht gleich wieder absteigen.“