Pannen-Frühjahr endet für Weitra mit einer Watschn in Litschau

Der Abschluss passte ins Bild. Bei den zuletzt ebenso erfolglosen Litschauern unterlag der SV Weitra in der Schlussrunde mit 1:4, beendete die Meisterschaft mit 40 Punkten auf Platz vier, 23 Punkte hinter Meister Dobersberg. Zur Erinnerung: Nach Ende der Hinrunde lagen die Braustädter als Zweiter „nur“ zehn Punkte zurück, starteten als erster Verfolger in die Rückrunde und wollten dort Dobersberg noch einmal ärgern. Der Abstand wurde aber von Runde zu Runde größer.

„Uns fehlten im Frühjahr schon nach ein paar Runden verletzungsbeding einige Leistungsträger, diese Ausfälle konnten wir nicht kompensieren“, begründet Trainer Klaus Doppler den Rückfall. Daher landeten die Braustädter in der Rückrundentabelle nur auf Platz acht.

Aderlass in der Ersten steht bevor

Für die kommende Saison hat die Kaderplanung schon begonnen. Neuzugänge gibt es noch keine zu vermelden - im Gegenteil. Zwei absolute Leistungsträger stehen nicht mehr zur Verfügung: Kapitän Michael Hobiger legt im Herbst eine Pause ein, Leo Weissensteiner beendet seine Karriere. Und auch Daniel Gattringer geht beruflich im Oktober nach München, ist nur in der ersten Hälfte der Herbstmeisterschaft an Bord.

Ein Lichtblick tut sich am Horizont dennoch auf. Die derzeit verletzten Stammspieler Bernhard Müller, Jiri Havelka und Martin Popelka sollten rechtzeitig zum Beginn der Vorbereitungsphase fit werden. Doppler ist schon seit einiger Zeit auf Suche nach neuen Spielern, bisher vergebens. „Ich habe mit vielen Spielern aus der Umgebung gesprochen, aber es gab bisher nur Absagen“, schildert er.

Reserve als großes Problemfeld

Eine noch größere Baustelle ist die Reserve. In der abgelaufenen Saison ist die mit nur zwei Punkten Stockletzter, viermal (einmal sogar daheim) konnte man aufgrund von Spielermangel nicht antreten. Doppler macht kein Geheimnis daraus, dass sich das Problem kurzfristig nicht lösen lässt. „Es kommen aus dem Nachwuchs höchstwahrscheinlich drei bis vier Spieler dazu, wir wären also dann ein wenig breiter aufgestellt“, hofft er.

Doch das wird vermutlich nicht reichen, um qualitativ besser in die neue Saison zu starten. Ein Blick auf die Tabelle der U 15-Meisterschaft, wo die SG Lainsitztal abgeschlagen am Tabellenende rangiert, trübt die Hoffnung dass sich da wirkliche Talente herauskristallisieren. Also wird Doppler, der im Verein freiwillig die Hauptlast trägt, weiter auf Spielersuche gehen müssen und hoffen, dass doch noch der eine oder andere bei Weitra andockt.