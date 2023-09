SC St. Martin rüstet auf LED-Flutlicht um - und andere?

Der SC St. Martin investiert in seine Infrastruktur. Der Trainingsplatz wird auf einen neuen Stand gebracht, dabei die komplette Flutlicht-Anlage erneuert und auf LED umgerüstet. „Weil diese umweltfreundlicher und wesentlich stromsparender sind“, erklärt Obmann Andreas Steindl. Auch der Instandhaltungsaufwand sei geringer, die Laufzeit länger. Die Kosteneinsparung gegenüber herkömmlichen Halogen-Metalldampflampen verringern sich um etwa 40 Prozent. Durch intelligente Lichtsteuerung sind sogar Einsparungen beim Energieverbrauch von bis zu 70 Prozent möglich.

65.000 Euro werden investiert

Die aktuelle Flutlicht-Anlage, die auf sechs Holzmasten (je eine an den Spielfeldecken und beiderseits auf Höhe der Mittellinie) angebracht ist, ist schon in die Jahre gekommen, etwa 30 Jahre alt. Die Holzmasten müssen im Zuge des Umbaus gleich komplett weichen, werden durch vier Stahlmasten ersetzt. Auf diese werden dann die LED-Strahler montiert. Startschuss für den Umbau ist im November. „Wir wollen den Trainingsbetrieb bis Ende der Meisterschaft aufrecht erhalten“, erklärt Steindl. „In einem Monat sollten die Umbauarbeiten abgeschlossen sein.“

Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 65.000 Euro. Eine Menge Geld, die der Verein alleine nicht stemmen kann. „Wir müssen eine gewisse Summe an Eigenleistung erbringen, der Restbetrag wird mit Förderungen beglichen“, so Steindl. Diese verteilen sich auf die Gemeinde, die bei der jüngsten Gemeinderatssitzung zusagte, dem Land NÖ und dem ASKÖ, sowie dem NÖFV. Im Zuge der Umbauarbeiten wird auch das desolate Ballfangnetz am Hauptfeld Richtung Trainingsplatz ersetzt.

SC Zwettl preschte vor - und rüstete jetzt nach

Die Lainsitztaler sind damit im Waldviertel noch immer einer der Vorreiter, was LED-Flutlicht anbelangt. Im Bezirk Gmünd gibt's LED-Licht sonst nur auf dem Trainingsplatz des SV Eibenstein. Der erste Waldviertler Klub, der die LED-Technologie für sich entdeckte war der SC Zwettl, der bereits vor drei Jahren den Kunstrasen-Trainingsplatz beim Zwettltal-Stadion damit ausrüstete. Mittlerweile wurde auch das Flutlicht am Hauptspielfeld auf LED umgerüstet. Eingeweiht wurde sie mit dem Waldviertel-Derby der Frauen zwischen Zwettl und Waidhofen am Samstag vor knapp 500 Zuschauern.

„Die Lichtqualität war nicht mehr gut genug, Ersatz für die alten Scheinwerfer wird nicht mehr produziert“, erklärt SCZ-Obmann-Stellvertreter Harald Resch den pragmatischen Zugang. LED-Flutlicht biete aber auch viele Vorteile im Vergleich zum herkömmlichen Halogen-Fluter. Die Lampen brauchen keine Aufwärmphase, sondern leuchten sofort mit 100 Prozent, jeder Mast ist für sich programmierbar und die Lichtstärke kann gesteuert werden. „Beim Trainingsbetrieb sind zum Beispiel 100 Prozent Leuchtkraft nicht notwendig“, erklärt Resch.

LED-Flutlicht im Bezirk Gmünd derzeit nur in Eibenstein

Und wie ist die LED-Situation bei anderen Vereinen im Waldviertel? Bei einer NÖN-Umfrage im Vorjahr bekundeten doch einige Vereine Interesse an einer Umstellung. Umgesetzt worden ist seither aber noch nichts. Der ESV Schwarzenau hat erst im Vorjahr das Flutlicht am Trainingsplatz erneuert. Obmann Andreas Dorr: „Eine Umstellung auf LED ist für uns kein Thema. Auch am Hauptspielfeld nicht, wir spielen maximal viermal in der Saison bei Flutlicht.“

Auch in Litschau ist eine Umstellung der Beleuchtung am Trainingsplatz kein Thema. „Für uns haben momentan andere Projekte am Sportplatz für die 100-Jahrfeier Priorität“, sagt Sportleiter Ralf Wagesreither. In Vitis hingegen ist man schon in der Planungsphase für eine Umrüstung sowohl am Trainings- als auch am Hauptspielfeld. „Unser Flutlicht ist auch schon in die Jahre gekommen. Wir sind gerade dabei, alle möglichen Förderungen auszuloten“, sagt Sektionsleiter Gerald Dick.