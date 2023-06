Lainsitztaler sind wieder auf Stürmersuche

Ähnlich wie beim Lokalrivalen Weitra lief auch beim SC St. Martin die Rückrunde wenig zufriedenstellend. Ursprünglich mit noch leisen Hoffnungen darauf, das Titelrennen noch einmal spannend machen zu können, rutschten die Lainsitztaler in der Endabrechnung auf Rang sieben ab.

„Wir haben viele Chancen herausgespielt, aber daraus zu wenig Kapital geschlagen. Zudem hatten wir bis zu sieben Ausfälle zu verkraften“, begründet Trainer Andreas Bachhofner-Wurm, der auch selbst auf dem Platz aushelfen musste, die Leistungen im Frühjahr.

Neuer Torhüter kommt aus Brand

Nach dem Abgang von Stürmer David Capek im Winter zu Oed-Zeillern konnte kein geeigneter Nachfolger in den eigenen Reihen gefunden werden. Daher streckten die St. Martiner schon ihre Fühler nach einem neuen Stürmer aus, der auch schon beim 1:2 gegen Vitis zum Abschluss auf der Tribüne saß.

Über den Namen schweigt sich der Verein noch aus, der Neue ist jedenfalls ein Prager, kann also mit Daniel Krejdl anreisen. Zudem spielte er in Tschechien gemeinsam mit Vitis-Legionär Jakub Sipek, weshalb es am Samstag zu einem unverhofften Wiedersehen kam.

Ein weiterer Neuzugang für St. Martin ist bereits fixiert: Tormann Lukas Hinterhoger, der nur wenige Meter vom Sportplatz in St. Martin daheim ist, wechselt vom USV Brand-Nagelberg als Back-up für Thorsten Flicker ins Lainsitztal.