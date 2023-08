Startschuss nach schwieriger Vorbereitung

Die heuer relativ kurze Vorbereitungszeit stellte viele Vereine vor große Probleme. So fielen aufgrund der starken Regenfälle am Wochenende die meisten Testspiele ins Wasser. Lediglich Nondorf und St. Martin waren von den Gmünder Bezirksvereinen im Einsatz. Am Freitag wird die Saison 2023/24 mit der Begegnung Raxendorf gegen St. Martin eröffnet. Samstags sind die restlichen vier Bezirksvertreter an der Reihe. Mit Waldhausen, Albrechtsberg und Langschlag sind drei neue Vereine im Starterfeld der 1. Klasse Waldviertel dabei. Ins Auge sticht, dass sich die Anzahl der Legionäre kaum verändert hat. Insgesamt sind es 47, bis auf drei kommen alle aus Tschechien. Weitra hat mit fünf Tschechen das größte Ausländerkontingent. Langschlag, Nondorf und Schwarzenau haben mit nur zwei die wenigsten in ihren Kadern.

Wer zu den Titelanwärtern zählt und wer eher im unteren Tabellendrittel mitmischen wird, ist noch schwer einzuschätzen. Als Titelanwärter wird allgemein Vizemeister Gastern gehandelt. Doch die Dobersberger haben im Vorjahr alle Lügen gestraft, sie hatte niemand am Radar und sie wurden souverän Meister. Also abwarten und Tee trinken, nach ein paar Runden sollte sich ein erster Trend abzeichnen.

St. Martin sollte eher vorne mit dabei sein, auch wenn der Ausfall von Kapitän Andreas Wandl (siehe Seite 71) schwer wiegt. Nun muss Trainer Andreas Bachhofner-Wurm einen neuen Innenverteidiger aus dem Hut zaubern. Die Lainsitztaler fürchten laut ihrem Coach in Raxendorf eher den kleinen Platz als den Gegner, der sich am Trainersektor und bei den Legionären neu aufgestellt hat und daher schwer einzuschätzen ist. „Natürlich wollen wir etwas mitnehmen“, so Bachhofner-Wurm. Nimmt man die guten Leistungen in den Vorbereitungsspielern als Maßstab, dann sollten ersten drei Punkte ins Lainsitztal wandern.

Litschau empfängt den vorjährigen Vizemeister Gastern, der nur wenig am Kader geändert hat, jedoch fehlt Simon Premm aufgrund eines Kreuzbandrisses. „Gleich ein schweres Spiel, aber es gibt ohnehin keine einfachen. Ich freue mich, dass es losgeht“, bringt es Neo-Trainer Martin Glaser auf den Punkt. Der Mittwochstest in Amaliendorf war praktisch die Generalprobe, das Spiel gegen Raabs am Samstag musste abgesagt werden. „Die mögliche Aufstellung ist mir schon durch den Kopf gegangen“, so Glaser abschließend.

Weitra hat mit Liganeuling Albrechtsberg einen schwer einzuschätzenden Gegner zu Gast. Trainer Klaus Doppler beobachtete den Aufsteiger beim Cupspiel gegen Waldhausen, das der SVW 7:4 gewann. „Es war ein sehr intensiv geführtes Spiel, mit hohem Tempo und offenem Visier, wie es im Resultat zum Ausdruck kommt. Ein paar Schlüsse habe ich dennoch daraus gezogen“, erörtert Doppler, dessen Mannschaft die letzten zwei Wochen nicht mehr im Einsatz war. Tobias Rozliwka wird sicher fehlen, ansonst sind einige Spieler wie Roman Wermke, Martin Popelka und Jiri Havelka nicht ganz fit und deren Einsatz fraglich.

Brand-Nagelberg erging es bezüglich Testspiele ähnlich wie Weitra. Auch die Dangl-Truppe war die vergangenen beiden Wochen ohne Spiel. Kurzfristig wurde am Dienstag noch ein Test gegen Dobersberg vereinbart. Zum Auftakt geht es auswärts gegen Aufsteiger Langschlag, der den Trainer tauschte und die Legionäre Jan Marhoun (zurück nach Brand) und Stanislav Pacholik abgeben musste. USV-Spielertrainer Markus Dangl muss zum Auftakt auf Peter Sulek und Georg Hofmann verzichten: „Auch Marcel Schindl ist fraglich.“ Über Langschlag hat Dangl noch kaum Informationen eingeholt. Rückkehrer Marhoun könnte da ein guter Einflüsterer sein.

Nondorf hatte zur Generalprobe vor dem Saisonauftakt in Kautzen Nachbarclub Gmünd zu Gast, verlor klar 1:7. Eine Stunde hielt der ersatzgeschwächte Gastgeber ganz gut dagegen, kam sogar auf 1:2 heran. Dann erlahmten zusehends die Kräfte, fing sich die Mager-Elf in der letzten halben Stunde noch fünf Gegentore ein. „Mir stehen auch am Samstag nicht alle Spieler zur Verfügung. Wir müssen das beste aus der Situation machen und positiv in die neue Saison starten“, sieht es Trainer Horst Mager pragmatisch. Kautzen, wo seit Sommer Trainerfuchs Adi Simon das Zepter schwingt, dürfte seine Schützlinge schon gut in Schuss gebracht haben. Mit einem 6:4-Sieg in Raabs im letzten Vorbereitungsspiel setzte Kautzen ein starkes Ausrufezeichen.