Torhüter verletzt: Brand-Nagelberg steht vor einem Dilemma

Nach dem Abgang von Tormann Tobias Fritz zu Gmünd präsentierte Brand-Nagelberg mit dem Amaliendorfer Gregor Schuller seinen Nachfolger. Da Neo-Trainer Markus Dangl auch einen Ersatztormann forderte, wurde man in Tschechien fündig: Filip Makrlik kam von SKP Ceske Budejovice, spielte davor nie im Ausland. Der Haken: Er ist damit neben Peter Sulek und Vojtech Preucil der dritte Spieler ohne Verbandsspieler- oder Eigenbau-Status, nur zwei Spieler ohne Status dürfen auf dem Plankett aufscheinen. Ein Problem, dass die Brander jetzt in eine Misere bringt.

Gregor Schuller hat sich nämlich schwer am Knie verletzt, wird im Herbst voraussichtlich nicht mehr spielen können. Damit rückt Makrlik zum Einsertormann nach - und zwingt Coach Dangl zum Improvisieren. Beim Auftakt in Langschlag war das noch kein Problem, da Sulek nicht zur Verfügung stand. Gegen Raxendorf wäre der Mittelfeld-Regisseur aber wieder einsatzbereit. Stellt sich die Frage, ob Preucil, der wegen einer Knöchelblessur in Langschlag nur eingewechselt wurde, für das Wochenende fit wird.

Neustart für die Tormann-Suche?

„Entweder wir lernen einen Feldspieler als Tormann an, oder einer der beiden Feldspieler muss eben zuschauen“, sieht Dangl nur zwei Alternativen. Eine weitere Option wäre, einen Tormann zu verpflichten, der seit eineinhalb Jahren kein Spiel mehr bestritten hat - was allerdings schwierig werden dürfte, da der Verein ohnehin wochenlang auf Tormannsuche war.

Ein weiteres Problem ist, dass Marcel Schindl und Georg Hofmann derzeit verletzungsbedingt passen müssen. Insgesamt fehlten in Langschlag fünf Stammspieler. „Wir hatten mehr Spielanteile, Langschlag war nicht so stark, bei besserer Chancenauswertung wären Punkte drinnen gewesen“, meinte Dangl zur 1:2-Auftaktniederlage.