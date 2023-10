1. Klasse Waldviertel Trotz Negativ-Lauf: Coach Erlebach bleibt zuversichtlich

Foto: Stöger

T rotz der zweiten Niederlage in Folge bleibt Schwarzenau-Trainer Stefan Erlebach positiv. Gegen Nondorf will er – mit frischem Personal – zurück in die Erfolgsspur.