Vorlesungsende verzögerte Derby-Anpfiff

Warten hieß es am Samstagabend für die gut 200 Zuschauer auf der Edwin-Kolar-Sportanlage bei rauem, nasskalten Wetter – der Anpiff des Bezirksderbys zwischen Kautzen und Vitis verzögerte sich um gut 20 Minuten. Der Grund: Kautzens Daniel Fasching studiert in Krems, hatte laut Obmann Karl Kainz erst um 18 Uhr - also zur Anstoßzeit der Partie - Vorlesungsende: „Eine Stunde braucht er zum Rauffahren. Er war eh nicht von Anfang an geplant, aber zumindest zur zweiten Hälfte wollten wir ihn dahaben.“ Fasching kam dann auch zur Halbzeit für Gregor Neuwirth. Früh führte der USV 2:0, ehe Vitis die Partie drehte und Florian Kargl am Ende per Eigentor das 3:3 fixierte. Bitter für Kautzen: Thomas Pany verletzte sich an der Achillessehne, wird wohl länger ausfallen. Ondrej Tomovic kassierte eine offene Wunde am Knöchel, ein Einsatz am Wochenende in Echsenbach scheint aber möglich.

Zum ausführlichen Spielbericht des Bezirksduells: