Wegen Roter Karte im Cup: Zelinsky verpasst den Saisonauftakt

Elf Tore im ersten Pflichtspiel der Saison, dazu ein Dreierpack von Neuzugang Tomas Kirchner und eine rote Karte für Trainer Patrik Zelinsky - mehr, als der erste Auftritt von Aufsteiger Waldhausen zu bieten hatte, wäre ohnehin nicht möglich gewesen. Aber alles der Reihe nach.

Waldhausen traf in der ersten Cup-Runde auf Ligakonkurrent Albrechtsberg und lag nach 57 Minuten schon 5:1 vorne. Der Gegner machte es noch einmal spannend, kam auf 5:4 heran, genau in dieser Phase sah auch Coach Zelinsky den roten Karton., weil er den Platz betrat. Er schildert die Situation: „Ich wollte einen Streit zwischen zwei Spielern klären, die sich auf der Mittellinie, weit weg vom Spielgeschehen, in die Quere gekommen sind.“ Ganz nachvollziehen konnte er den Ausschluss nicht: „Ich war eigentlich ziemlich ruhig, eine gelbe Karte hätte auch gereicht.“

Zelinsky würde gerne am Sonntag zum Ligastart in Schwarzenau auf der Gästebank Platz nehmen: „Ich sehe nicht ein, warum ich in der Meisterschaft gesperrt werden sollte. In der nächsten Cup-Runde ja, weil es ein Cupspiel war, aber nicht in der Meisterschaft."

Verbandmitarbeiter Herbert Wesely wischte auf NÖN-Nachfrage gleich alle Hoffnungen vom Tisch: „Eine reinrote Karte bleibt dann für das nächste Pflichtspiel, bei gelb-rot wäre die Sperre im jeweiligen Bewerb abzubüßen." Somit muss der Aufsteiger am Sonntag - zumindest am Spielfeldrand - auf seinen Coach verzichten. Dafür hat man mit Tomas Kirchner einen Stürmer verpflichtet, der sich gleich im ersten Pflichtspiel al treffsicher erwies. Zelinsky relativiert: „Mir ist nicht wichtig, wer die Tore erzielt. Es war bei weitem noch nicht das, was ich von ihm sehen will und was ich mir erwarte. Er muss noch mehr Initiative zeigen und mehr das Eins gegen Eins suchen - einfach aktiver sein."