Und wieder nicht. Seit nunmehr über acht Jahren holte Vitis in Gastern keinen Sieg mehr, nahm am Wochenende nichts Zählbares mit. Besonders im ersten Durchgang waren die Vitiser praktisch nicht vorhanden, lieferten eine bescheidene Leistung ab und lagen folglich auch bereits zur Pause 0:3 zurück. „Das war die schlechteste Leistung seit Jahren“, ärgerte sich Vitis-Sektionsleiter Gerald Dick nach Abpfiff. Und weiter: „Mir fehlen die Worte. Wir waren viel zu ängstlich, so eine Leistung ist indiskutabel. Es ist unerklärlich, wie wir nach dem Derbysieg (gegen Hartl Haus, Anm.) zum Auftakt nun so eine Leistung abliefern konnten.“

Zwar besserte sich die Höbarth-Truppe in Hälfte zwei und erzielte auch zwei Treffer, scheiterte zusätzlich auch gleich dreimal am Aluminium, schaffte den Turnaround aber nicht mehr. „Aufgrund dieser ersten Halbzeit geht die Niederlage in Ordnung“, meinte Dick. Wieso sich sein Verein besonders in Gastern so schwertue, wusste er nicht: „Das kann ich mir nicht erklären.“

Nur zwei Heimniederlagen vorige Saison

Nächster Gegner seiner Mannschaft ist vor heimischer Kulisse Aufsteiger Albrechtsberg. Der Meister der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau startete mit einem eindrucksvollen 5:1 über eine Weitraer Rumpftruppe, gab dafür aber am Wochenende gegen Litschau eine 2:0-Führung aus der Hand und unterlag letztlich 2:4. „Ich erwarte mir schon eine Reaktion“, stellte Dick klar: „Wir wollen unsere Heimstärke beweisen und ein positives Resultat.“ Vorige Saison kassierten die Vitiser nur zwei Heimniederlagen: Eine gegen Meister Dobersberg, eine gegen Vizemeister Gastern.