Stürmer fällt im Herbst aus

3:2 setzte sich Vitis im Derby gegen Schwarzenau durch, fuhr damit in der siebten Runde den zweiten Saisonsieg ein – und konnte einen Lauf fortsetzen: In den vergangenen 15 Jahren verloren die Vitiser nie ein Heimderby. „Der Derbysieg gibt uns sicher Kraft“, meinte auch 1. SV-Sektionsleiter Gerald Dick. Fix ist indessen auch, dass Stürmer Jakub Sipek der Höbarth-Truppe die gesamte restliche Hinrunde fehlen wird. Der tschechische Legionär verletzte sich bekanntlich am sechsten Spieltag gegen St. Martin.