Vitis plant LED-Umrüstung der beiden Flutlichtanlagen

Flutlichtanlagen sind derzeit im Waldviertel großes Thema: Zuletzt kündigte etwa St. Martin an, im Winter die Anlage am Traingsplatz auf LED umzustellen, Hartl Haus Echsenbach rüstete das Hauptfeld um. Pfaffenschlag wiederum will eine neue Flutlichtanlage errichten. Auch in Vitis laufen seit geraumer Zeit Pläne zur LED-Umrüstung beider Flutlichtanlagen.

„Wir sind gerade in der Planungsphase, haben auch schon mit einigen Firmen Kontakt gehabt“, erzählt Vitis-Sektionsleiter Gerald Dick, der auch auf die Förderungen verwies: „Da müssen wir noch alles mögliche ausloten.“ Fakt sei aber: „Unsere Anlagen sind schon in die Jahre gekommen.“ Immerhin praktisch jedes Heimspiel hält der Verein unter Flutlich ab – hat aber eben nicht nur am Hauptfeld eine Anlage, sondern auch am nebenan liegenden Trainingsplatz. Nur ein Feld umzurüsten, kommt nicht in Frage: „Wenn dann gleich beide“, stellte Dick klar – trotz beträchtlichen Kosten, die anfallen werden. Eine genaue Zahl konnte Dick noch nicht nennen: „Das ist noch zu früh, aber es wird eine schöne Summe werden.“ St. Martin etwa investierte – für eine Anlage – circa 65.000 Euro. Schon am Freitagabend haben die Vitiser indessen das nächste Flutlicht-Heimspiel vor der Brust, empfangen Tabellenführer Raxendorf. „Es gibt nichts Besseres, als zu Hause gegen den Tabellenführer zu stellen. Wir wollen Raxendorf fordern und dem Ersten ein 'Haxl' stellen“, sagte Dick.