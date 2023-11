Vitis zurück in der Spur: Herbst-Abschluss mit Serie

Mit einer starken Serie von sieben Spielen ohne Niederlage in Folge beendete Vitis am Wochenende die Hinrunde, schlug zum Abschluss den damaligen Tabellenzweiten Waldhausen 2:1. Doch was führte nach dem durchwachsenen Saisonstart zum Turnaround?

„Wir haben weiter an uns geglaubt – und das zeichnet uns aus“, formulierte Sektionsleiter Gerald Dick den Hauptgrund für die kontinuierliche Leistungssteigerung seines Teams. Er stellte aber auch klar: „Wir haben den Winterschlaf in den Sommer verlegt und den Saisonstart verschlafen.“ Auf Rang elf lagen die Vitiser nach den ersten sechs Runden, steigerten sich durch ihren Lauf schließlich noch auf Platz fünf. Sinnbildlich dafür fand Stürmer Jakub Sipek in den abschließenden vier Partien, in denen er fünfmal traf, nach Torflaute und vier Spielen Verletzungspause, seinen Torriecher wieder. Gegen Waldhausen sicherte dann ein Joker-Zusammenspiel zwischen Paul Koller und Tobias Wallner den knappen Heimsieg.

„Durch den Lauf haben wir uns Gott sei Dank von hinten abgesetzt“, freute sich Dick, der auch festhielt: „Unterm Strich muss man aufgrund des schwachen Saisonstarts mit der Hinrunde zufrieden sein. Gerade deswegen ist es umso sensationeller, wie sich das Team verbessert hat.“ Im Frühjahr wollen die Vitiser dann an die zuletzt erbrachten Leistungen anknüpfen – und möglicherweise noch weiter vorn eine gewichtige Rolle spielen.