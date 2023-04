Absagen Alle Sonntagspartien abgesagt

Lesezeit: 2 Min ND Nikolai Dangl

Hartl Haus Echsenbach hätte als Vorletzter Raxendorf empfangen. Der Regen machte einen Strich durch die Rechnung. Foto: Fritz Schiller

N ach der Absagenwelle am Samstag fallen auch am heutigen Sonntag alle Partien in der 1. Klasse Waldviertel ins Wasser. Damit ist die komplette 17. Runde ausgefallen.